Три пары штанов и кардио в сугробах. Украинцы наделали мемов о лютых январских морозах (подборка)

Этот юмор — горячее батарей в квартирах жителей страны

Январь принес в Украину сильные морозы, которых не было уже несколько лет. Ситуация усугубляется тем, что из-за вражеских обстрелов в домах многих — перебои с отоплением, но даже в таких сложных условиях украинцы не теряют чувство юмора.

По сети ходят мемы и шутки о холоде и снегопадах — за окном и в квартире. "Телеграф" собрал самые яркие из них.

Иронизируют, что хождение по засыпанным снегом по тротуарам — лучшая кардио нагрузка. Также остроумно рекомендуют одеваться максимально тепло.

Еще один мем построен на том, что в подростковом возрасте никто не хочет носить шапку, потому что она портит образ. А вот во взрослом возрасте — тепло важнее. Для иллюстрации выбрали фото мэра Киева Виталия Кличко в шапке.

Шутят, что мороз мешает любви — ведь на девушках по трое штанов. Также иронизируют, что украинцы отвыкли от морозов, даже все наши покупки рассчитаны на мягкие зимы. Однако сейчас об этом можно и пожалеть.

Есть также "черный", однако остроумный мем о морозе и смерти. Священник просит украинцев беречь себя, ведь хоронить людей в такую погоду – "приятного мало".

Однако тяжелее всего, что во многих квартирах с центральным отоплением после вражеских обстрелов холодно, потому что есть перебои с теплоснабжением. На эту тему украинцы также наделали мемов.

