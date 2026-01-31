Более 10 тысяч порций в день. Как работает один из благотворительных фудтраков с горячими обедами в Киеве (репортаж)

Повара готовят еду по 18-19 часов в сутки

В Киеве и области действуют благотворительные фудтраки "Еда без границ", работающий ежедневно по 19 часов. Здесь для украинцев готовят вкусные и питательные горячие блюда на разный вкус.

Корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов побывал на кухне фудтрака и увидел своими глазами масштабы благотворительного проекта. Отметим, что по состоянию на 31 января работает две кухни на Троещине и в Броварах.

Известно, что инициаторами "Еды без границ" есть Олег Бибиков и Игорь Кукобко, и их команда. Они работают каждый день без остановки по 18-19 часов. Кухня запускает свою работу с 5:00 до 23:00. В день повара выдают более 10 000 порций горячих блюд.

Фудтрак "Еда без границ". Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Повара готовят горячие блюда. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Процесс приготовления в рамках проекта "Еда без границ". Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Как видно на фото, 31 января в меню был горячий суп с грибами и мясо, котлеты с салатом из капусты и гарнир. Работают повара прямо в фургонах в маленьких кухнях, а готовят в больших объемах. Кухня не останавливает свою работу ни на минуту.

Салат из капусты. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Котлеты, которые дают людям в пунктах горячей еды. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Повара готовят горячие блюда людям. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Одна из емкостей с горячими блюдами. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Повара работают на кухне в фудтраке. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

В палатках "Еды без границ" получить горячий обед могут все желающие. Развернуты они на Троещине и в Броварах, где ситуация с отключениями света крайне тяжелая.

Напомним, что в Киеве есть самый функциональный "Пункт несокрушимости". В нем есть даже акушерская комната.

