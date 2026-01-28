Есть даже акушерская комната: как выглядит самый функциональный Пункт несокрушимости в Киеве (репортаж)
-
-
Из-за отсутствия света и тепла в домах такие места становятся убежищем для многих жителей Киева
Из-за постоянных российских ударов ситуация с энергетикой в Киеве находится в крайне тяжелом состоянии. Сотни домов остаются без света, тепла и водоснабжения.
Чтобы противостоять ситуации и помочь людям в городе уже открыты сотни Пунктов несокрушимости, но один из них выделяется своей функциональностью и организацией. Корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов показал на фото, как он работает.
"Друзья, сегодня имел возможность снимать самый функциональный пункт несокрушимости, который мне приходилось видеть. Он расположен в общеобразовательной школе №275 имени Владимира Кравчука", — рассказал Ян Доброносов.
Также он кратко описал это место. И какие условия пребывания там есть.
"Во-первых, детская группа, где с детьми полноценно занимаются и обеспечивают их питанием", — отметил Ян Доброносов.
"Во-вторых, как и принято, здесь можно согреться, отдохнуть, зарядить телефон и другие гаджеты, выпить горячего чая. И, в-третьих, Красный Крест регулярно привозит горячие блюда, которые могут получить все, кто в этом нуждается", — сообщил Ян Доброносов.
"Кроме того, в школе обустроены спальные места на случай необходимости, а также есть акушерская комната", — рассказал корреспондент.
"И еще немаловажный момент: школа подключена к дизельному котлу, поэтому здесь постоянно есть отопление", — добавил Ян Доброносов.
