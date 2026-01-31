Понад 10 тисяч порцій на день. Як працює один з благодійних фудтраків з гарячими обідами в Києві (репортаж)

Кухарі готують їжу по 18-19 годин на добу

У Києві та області діє благодійний фудтрак "Їжа без кордонів", який працює щодня по 19 годин. Тут для українців готують смачні та поживні гарячі страви на різний смак.

Кореспондент "Телеграфу" Ян Доброносов побував на кухні фудтраку та побачив на власні очі масштаби благодійного проєкту. Зауважимо, що станом на 31 січня працює дві кухні на Троєщині та в Броварах.

Відомо, що ініціаторами "Їжі без кордонів" є Олег Бібіков та Ігор Кукобко, та їхня команда. Вони працюють щодня без зупину по 18-19 годин. Кухня запускає свою роботу з 5:00 до 23:00. На день кухарі загалом видають понад 10 000 порцій гарячих страв.

Фудтрак "Їжа без кордонів". Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Кухарі, що готують гарячі страви. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Процес приготування у рамках проєкту "Їжа без кордонів". Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Як видно на фото, 31 січня у меню був гарячий суп з грибами та м'ясо, котлети з салатом з капусти та гарнір. Працюють кухарі прямо у фургонах в маленьких кухнях, а готують у величезних об'ємах. Кухня не зупиняє своєї роботи ні на хвилину.

Салат з капусти. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Котлети, які дають людям у пунктах видачі гарячої їжі. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Кухарі готують гарячі страви людям. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Одна з ємностей з гарячими стравами. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Кухарі працюють на кухі у фудтраці. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

У наметах "Їжі без кордонів" отримати гарячий обід можуть усі бажаючі. Розгорнуто їх на Троєщині та в Броварах, де ситуація з відключеннями світла вкрай важка.

