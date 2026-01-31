Понад 10 тисяч порцій на день. Як працює один з благодійних фудтраків з гарячими обідами в Києві (репортаж)
Кухарі готують їжу по 18-19 годин на добу
У Києві та області діє благодійний фудтрак "Їжа без кордонів", який працює щодня по 19 годин. Тут для українців готують смачні та поживні гарячі страви на різний смак.
Кореспондент "Телеграфу" Ян Доброносов побував на кухні фудтраку та побачив на власні очі масштаби благодійного проєкту. Зауважимо, що станом на 31 січня працює дві кухні на Троєщині та в Броварах.
Відомо, що ініціаторами "Їжі без кордонів" є Олег Бібіков та Ігор Кукобко, та їхня команда. Вони працюють щодня без зупину по 18-19 годин. Кухня запускає свою роботу з 5:00 до 23:00. На день кухарі загалом видають понад 10 000 порцій гарячих страв.
Як видно на фото, 31 січня у меню був гарячий суп з грибами та м'ясо, котлети з салатом з капусти та гарнір. Працюють кухарі прямо у фургонах в маленьких кухнях, а готують у величезних об'ємах. Кухня не зупиняє своєї роботи ні на хвилину.
У наметах "Їжі без кордонів" отримати гарячий обід можуть усі бажаючі. Розгорнуто їх на Троєщині та в Броварах, де ситуація з відключеннями світла вкрай важка.
