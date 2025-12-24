Грязь вместо снега? Погода на Новый год в Кривом Роге может расстроить

В Украине продолжается тенденция мягких зим

Новый год в Кривом Роге в этом году принесет с собой осадки. К сожалению, о полноценном снеге, вероятно, речи не идет.

Что нужно знать:

Новый год в Кривом Роге обойдется без зимней сказки

Вместе со снегом могут лить дожди

Похолодания не прогнозируется

Об этом свидетельствуют прогнозы погоды.

Так, по данным синоптиков с meteofor, 1 января в Кривом роге может немного похолодать — до -1-4 градусов. При этом в городе прогнозируется небольшой снег с дождем.

Погода в Кривом Роге

Похожего мнения придерживаются и специалисты сервиса meteo.ua. По их мнению, столбики термометров будут находиться на уровне +3-5 градусов. Возможен снег с дождем.

Погода в Кривом Роге

Какой будет зима в Украине

Заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии украинского Гидрометеорологического института (УкрГМИ) Вера Балабух в комментарии "Телеграфу" объясняла, что нынешняя зима в Украине вероятно будет теплее, чем обычно, подобно зимам в предыдущие годы.

По её прогнозу, средняя за сезон температура воздуха ожидается на 1-2 градуса выше климатической нормы. Вероятность такой температуры составляет 70-80%. Это продолжает тенденцию мягких зим, характерную для последних десятилетий.

На фоне глобального потепления зима в нашей стране стала почти на 1,5 градуса теплее по сравнению с 60-80 годами прошлого века, когда наблюдались очень сильные морозы. Мы уже давно не видели минус 35-40 градусов, а они были когда-то и в Киеве, и 20-градусные морозы уже воспринимаются как значительные. Повышается температура воздуха зимой, особенно минимальная, сокращается продолжительность зимы. Такие же тенденции вероятны и в этом году, о чем свидетельствуют расчеты рассказала Балабух

Погода в Украине

