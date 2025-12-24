Грязь вместо снега? Погода на Новый год в Кривом Роге может расстроить
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
В Украине продолжается тенденция мягких зим
Новый год в Кривом Роге в этом году принесет с собой осадки. К сожалению, о полноценном снеге, вероятно, речи не идет.
Что нужно знать:
- Новый год в Кривом Роге обойдется без зимней сказки
- Вместе со снегом могут лить дожди
- Похолодания не прогнозируется
Об этом свидетельствуют прогнозы погоды.
Так, по данным синоптиков с meteofor, 1 января в Кривом роге может немного похолодать — до -1-4 градусов. При этом в городе прогнозируется небольшой снег с дождем.
Похожего мнения придерживаются и специалисты сервиса meteo.ua. По их мнению, столбики термометров будут находиться на уровне +3-5 градусов. Возможен снег с дождем.
Какой будет зима в Украине
Заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии украинского Гидрометеорологического института (УкрГМИ) Вера Балабух в комментарии "Телеграфу" объясняла, что нынешняя зима в Украине вероятно будет теплее, чем обычно, подобно зимам в предыдущие годы.
По её прогнозу, средняя за сезон температура воздуха ожидается на 1-2 градуса выше климатической нормы. Вероятность такой температуры составляет 70-80%. Это продолжает тенденцию мягких зим, характерную для последних десятилетий.
На фоне глобального потепления зима в нашей стране стала почти на 1,5 градуса теплее по сравнению с 60-80 годами прошлого века, когда наблюдались очень сильные морозы. Мы уже давно не видели минус 35-40 градусов, а они были когда-то и в Киеве, и 20-градусные морозы уже воспринимаются как значительные. Повышается температура воздуха зимой, особенно минимальная, сокращается продолжительность зимы. Такие же тенденции вероятны и в этом году, о чем свидетельствуют расчеты
Напомним, ранее мы писали о том, выпадет ли в Украине снег на Рождество 2025.