Лютые морозы окутают Харьков в январе: когда резко изменится погода

Мощный антициклон со Скандинавского полуострова надвигается на Украину

В январе Харьков ждет серьезное похолодание. Порой температура воздуха может опускаться ниже -10 градусов.

Что нужно знать:

Похолодание несется на Харьковщину

Январь в 2026 году выдастся морозным

В городе выпадет снег

Об это свидетельствуют прогнозы погоды.

Так, по данным синоптиков с meteofor, в период с 8 по 12 января в областном центре ожидаются морозы. Столбики термометров в эти дни могут находиться на уровне -7-11 градусов. Также возможен небольшой снег.

Схожий прогноз дают и специалисты сервиса meteo.ua. Однако, по их мнению, похолодание может наступить немного раньше — с 4 по 7 января, а также приходить двумя волнами — с 12 по 16 января. Температурные показатели при этом, вероятно, будут находиться на уровне -8-14 градусов, а в некоторые дни даже достигать -19. Временами возможен снег.

Похолодание в Украине

Напомним, что о похолодании в Украине ранее в комментарии "Телеграфу" предупреждал и синоптик Игорь Кибальчич.

По его словам, мощный антициклон со Скандинавского полуострова постепенно распространит свое влияние на большую часть Европы и принесет понижение температуры.

"Самыми холодными станут 25 и 26 декабря и предновогодние дни с 29 по 31 декабря. Кроме того, рассеется пасмурность, которая покрывала Украину почти весь декабрь", — сказал Кибальчич.

Он добавил, что солнечных дней станет больше. Поскольку влияние морозного антициклона будет препятствовать формированию облачности.

