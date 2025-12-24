Жижа на улицах или зимняя сказка? Какой погода будет в Одессе на Новый год

Нынешняя зима в Украине вероятно будет теплее, чем обычно

Одессу на Новый год может накрыть снег. Однако, вероятно, он будет мокрым.

Так, по данным синоптиков с meteofor, в период 1 января в областном центре ожидаются осадки в виде небольшого снега с дождем. Столбики термометров на праздник могут опуститься до уровня 0+1 градуса.

А вот специалисты сервиса meteo.ua считают, что одесситам следует готовиться не к похолоданию, а наоборот к потеплению — до +1+9 градусов. Соответственно, осадки также могут превратиться в "полноценный" дождь.

Какой будет зима в Украине

Заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии украинского Гидрометеорологического института (УкрГМИ) Вера Балабух в комментарии "Телеграфу" объясняла, что нынешняя зима в Украине вероятно будет теплее, чем обычно, подобно зимам в предыдущие годы.

По её прогнозу, средняя за сезон температура воздуха ожидается на 1-2 градуса выше климатической нормы. Вероятность такой температуры составляет 70-80%. Это продолжает тенденцию мягких зим, характерную для последних десятилетий.

На фоне глобального потепления зима в нашей стране стала почти на 1,5 градуса теплее по сравнению с 60-80 годами прошлого века, когда наблюдались очень сильные морозы. Мы уже давно не видели минус 35-40 градусов, а они были когда-то и в Киеве, и 20-градусные морозы уже воспринимаются как значительные. Повышается температура воздуха зимой, особенно минимальная, сокращается продолжительность зимы. Такие же тенденции вероятны и в этом году, о чем свидетельствуют расчеты сказала Балабух

