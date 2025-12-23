Готовьте теплую одежду: какая погода ждет киевлян на Рождество и будет ли снег

На Рождество в Киеве зима напомнит о себе

Накануне Рождества в Киеве резко похолодает. В Святвечер и рождественскую ночь в столице Украины ожидаются морозы. Однако они не будут долговременными.

Об этом свидетельствуют данные погодного ресурса Sinoptik. Что касается снега, то в ближайшее время его ожидать не стоит.

В среду, 24 декабря, на протяжении дня будет солнечная морозная погода. Термометры покажут -6… -7 градусов, в то время как во вторник, всего на день ранее в Киеве были "плюсы".

В четверг, 25 декабря, на протяжении дня температура воздуха будет повышаться и после полудня составит уже -2 градуса. Вместе с тем ясное утро сменится пасмурной погодой.

Ночью на пятницу, 26 декабря, ртутные столбики уже не опустятся ниже -4 градусов, а днем жители столицы вновь почувствуют положительные температуры. Стоит отметить, что в течение этих трех дней Sinoptik не обещает осадков.

Прогноз погоды в Киеве на Рождество 2025

Погодный портал Meteofor также прогнозирует кратковременное похолодание в Киеве, однако цифры на этих двух ресурсах несколько разнятся. Так, ночью 24-25 декабря, по данным специалистов, ожидается -9… -10 градусов.

Прогноз погоды в Киеве на Рождество 2025

По данным погодного радара VentuSky, в 23:00 24 декабря столичные термометры покажут -8 градусов.

Прогноз погоды на 23:00 24 декабря 2025

Такая температура сохранится до рождественского утра, после чего постепенно начнет подниматься. В 15:00 она достигнет -3 градусов и продержится почти сутки. Как сообщали и другие ресурсы, с полудня пятницы продолжится потепление.

Прогноз погоды на 13:00 26 декабря 2025

Что касается снегопада, то его ни в Святвечер, ни на Рождество ожидать не стоит, как впрочем и дождя.

Карта осадков на 14:00 25 декабря 2025

Напомним, ранее синоптик Леся Пасечник в комментарии "Телеграфу" предупредила о стремительном падении температуры. По ее словам, Рождество в Украине будет морозным.