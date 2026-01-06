Росіяни вдарили балістикою по Кривому Рогу: що відомо про наслідки атаки

Виходи ракет фіксувалися із території Криму

У Кривому Розі в день 6 січня пролунав потужний вибух. Попередньо Росія вдарила по місту балістичною зброєю з касетним снарядом.

Що треба знати:

Вибух у Кривому Розі пролунав о 15:17

Пуски ракет фіксувались з Криму

Попередньо є влучання у місті

Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Наслідки атаки уточнюються.

"Кривий Ріг вибухи, балістика. Бережіть себе та своїх близьких", — йдеться у повідомленні.

За даними волонтера Тимофія Кучера, Росія атакувала касетною балістичною ракетою. Є влучання у місті. Окрім того, Кучер додає: ''Більше сюру в тому, що в деяких районах деяких областей тривогу включили пізніше, ніж ракета вже влучила".

Зауважимо, що за даними моніторів, тривогу оголосили о 15:14 в Дніпропетровській області, а вибух у Кривому Розі пролунав о 15:17. Писали, що було дві ракети, виходи фіксували з території тимчасово окупованого Криму.

Нагадаємо, що Росія в ніч на 5 січня завдала комбінованого удару по Києву. Значних руйнувань зазнала не тільки лікарня, а й приватний сектор Фастівського району в області. Зафіксовано руйнування 14 приватних будинків, шести гаражів, кількох авто та однієї багатоповерхівки.

Внаслідок удару по лікарні на Оболоні є загибла та чотири постраждалих. Усі вони — пацієнти медичного закладу.

Раніше "Телеграф" розповідав, що нещодавно Росія вдарила балістикою по Харкову. Ракети влучили у багатоповерхівку. Серед загиблих — дитина.