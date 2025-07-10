Может сбить только Patriot? Что известно о ракетах "Искандер", которыми Россия атакует Украину

"Искандер" достаточно тяжело сбить

В ходе массированной комбинированной атаки на Киев 10 июля Россия запустила баллистические ракеты "Искандер". Их достаточно тяжело сбить и силы ПВО имеют на это всего несколько минут.

"Телеграф" расскажет, что известно об "Искандере" и чем он опасен. Заметим, что в результате удара по Киеву есть пострадавшее и погибшие, тревога длилась более 10 часов.

"Искандер" – это баллистическая ракета малой дальности, разработанная в России. Основное предназначение – уничтожение наземных целей, таких как командные пункты, пусковые установки ракет, аэродромы, склады боеприпасов и другие важные объекты. Сейчас оперативно-тактический комплекс "Искандер" Россия активно использует для ударов по территории Украины.

Сравнение ракет "Искандер" и ATACMS

Есть несколько типов таких ракет: баллистические "Искандер", "Искандер-М", "Искандер-Е", крылатые "Искандер-К". Чаще всего по Украине направляют ракеты "Искандер-М" — баллистические и "Искандер-К" — крылатые.

Характеристики "Искандер-К"

Дальность действия: 500 км — 1500 км;

Боевая часть: 480 кг, обычная или ядерная;

Скорость полета: до 900 км/ч;

Высота полета: до 7 км;

Система наведения: инерционная с корректировкой с помощью ГЛОНАСС/GPS

Особенности:

Может запускаться с мобильных пусковых установок, а также с кораблей и подлодок.

Более сложная и более дорогая, имеет меньшую дальность действия, чем "Искандер-М".

Сравнение ракет "Искандер"

Характеристики "Искандер-М"

Дальность действия: 500 км — 700 км;

Боевая часть: 480 кг, обычная или ядерная;

Скорость полета: до 7500 км/ч;

Высота полета: до 60 км;

Система наведения: инерционная с корректировкой с помощью ГЛОНАСС.

Характеристика "Искандер-М"

Особенности:

Может запускаться только с мобильных пусковых установок.

Обладает большей дальностью действия, чем "Искандер-К".

Движение этой ракеты описывает параболу и может поражать цели перпендикулярно земле.

Добавим, что приблизительная стоимость одной ракеты "Искандер" составляет 3 млн долларов без уточнения типа. Ее могут сбивать системы ПВО Patriot и, возможно, FSAF SAMP/T, но их эффективность против баллистических целей ограничена.

Ранее "Телеграф" рассказывал, за сколько гиперзвуковая ракета "Кинжал" способна долететь до городов Украины.