Доктрина Монро: Америка – для американцев, или Как началось противостояние США и Европы

Лишь в ситуациях кардинальных перемен в мире Вашингтон вмешивался в европейские дела

Второго декабря 1823 года в Конгрессе США было обнародовано ежегодное обращение президента Джеймса Монро к нации. В нем, кроме чисто внутриполитических и экономических вопросов, впервые была системно изложена декларация принципов вашингтонской администрации относительно внешней политики. И главным из них, получившим название "доктрина Монро", стал принцип политического невмешательства европейских государств в вопросы, имевшие отношение к обоим американским континентам.

Фактически это был запрет на колонизацию, а также изменение политического строя в государствах Латинской Америки. В доктрине подчеркивалась угроза миру и безопасности в регионе в случае распространения монархического устройства (господствующей системы власти в Европе). Со своей стороны США, страна, которая строилась на республиканских и демократических началах, также обязывались не вмешиваться во внутренние дела государств Старого Света, непосредственно не затрагивавшие американские интересы. Отдельно доктрина Монро предусматривала и соблюдение нейтралитета в борьбе испанских колоний против метрополии.

Смертельный враг превратился в важного союзника

Доктрина Монро преследовала тройную цель и имела интересную предысторию.

Она стала ответом на вызовы, прозвучавшие от государств Священного союза, которые провели в октябре-декабре 1822 года в Вероне конгресс (как оказалось, последний), касающийся ситуации в Испании, где происходила республиканская революция. В результате было принято совместное решение Российской и Австрийской империи, Прусского королевства и ряда малых государств Западной Европы по поводу интервенции в Испанию и подавления революции руками армии королевской Франции.

Да, именно Франции, которая, несмотря на завершение Наполеоновских войн и унижение на Венском конгрессе 1815 года, начинала приходить в себя и стремительно возвращаться в круг великих держав континента. В апреле 1822 года французские войска перешли Пиренеи. А уже в конце сентября конституционное правительство капитулировало и король Фердинанд VII восстановил абсолютистский режим.

Карикатура на конгресс Священного союза в Вероне. Неизвестный художник

Интересно, что Великобритания (одна из победительниц Наполеоновской империи) не стала участницей Священного союза 1815 года (триумвирата императоров России и Австрии и короля Пруссии) и заняла особую позицию по многим вопросам, выступая против узурпации власти в Европе этими реакционными, крайне консервативными режимами. Как и США, Великобритания была встревожена, потому что Испания фактически уже проиграла борьбу с восставшими колониями в Западном полушарии.

На горизонте вырисовывалась угроза интервенции абсолютистских монархий Старого Света с целью возобновления господства королевской Испании в ее практически утраченных колониях. Может, поэтому в марте 1822 года Джеймс Монро подписал документы, официально признававшие независимость Аргентины, Перу, Колумбии, Чили и Мексики, обретших свободу с оружием в руках.

"На каждом из последующих конгрессов – в Троппау (1820 г.), Лайбахе (1821 г.) и Вероне (1822 г.) – британцы выдвигали суровые предостережения при решении вопросов о военных экспедициях для подавления революций в Неаполе, Греции и Испании. В критическом вопросе о бунте в североамериканских испанских колониях британский министр иностранных дел Джордж Каннинг, присоединившись к президенту Соединенных Штатов Джеймсу Монро, выступал против любого вмешательства в европейские дела", — писал британский историк Норман Дэвис в своем фундаментальном труде "История. Европа".

Довольно неожиданно США получили важного союзника – Великобританию. Государство, которое еще совсем недавно было смертельным врагом и считало североамериканские штаты своей мятежной колонией.

В течение 1812—1814 годов произошла кровавая война (англичане даже захватили Вашингтон и сожгли дом Конгресса и первый Белый дом) между двумя странами. Война, можно сказать, завершилась вничью. В США его называют второй войной за независимость. Молодая нация возмужала и ощутила свою силу. Штаты пытались стать тяжеловесной фигурой на мировой шахматной доске. Доктрина Монро была первым шагом на этом пути. Однако консолидированного ответа Вашингтона и Лондона так и не произошло. Государственный секретарь в администрации Монро Джон Квинси Адамс произнес знаменитую фразу: "Не хочу, чтобы Соединенные Штаты выглядели шлюпкой, плетущейся в кильватере британского крейсера".

Президент США Джеймс Монро (слева, художник Сэмюэл Морс.1819 г.) и госсекретарь в его администрации Джон Квинси Адамс, ставший президентом США в 1824—1829 гг. (художник Гилберт Стюарт. 1818 г.)

Конечно, кроме политических интересов, североамериканских политиков беспокоили экономические и борьба за сферы влияния в регионе. Стремление к ограничению колониальной монополии стран Европы в значительной степени прикрывалось вопросом защиты республиканских институтов и поиска выгодных соглашений о торговле. Однозначно, огромный американский рынок оставался лакомым куском для США. В Вашингтоне дали понять, что Латинская Америка теперь является сферой их политических и экономических интересов.

США купили Аляску, когда Россия ослабела после позорно проигранной Крымской войны

Еще один вопрос заставил президента Монро сделать такой шаг: усиление агрессивного наступательного поведения Российской империи на Тихоокеанском побережье современных Соединенных Штатов. Юридического закрепления территориального разграничения между государствами в этом регионе не было. В сентябре 1821 года император Александр I издал указ о запрете захода иностранных кораблей в территориальные воды Аляски, принадлежавшей тогда царскому правительству. Современный американский штат Орегон на северо-западе тогда еще был девственной территорией, и россияне уже готовились ее колонизировать. Дальнейшую российскую экспансию и колонизацию на Американском континенте удалось остановить, а в 1868 году США за 7,2 млн долл. золотом купили Аляску у России, ослабленной после позорно проигранной ею Крымской войны. А кремлевские пропагандисты и сейчас говорят не о покупке, а только об аренде этой территории, запуская откровенные фейки.

Карта территорий Северо-Западной Америки (Аляска, приобретенная США у Российской империи в 1867 году)

"Время для основания европейских государств на американской почве уже ушло в небытие". Этого принципа-постулата, озвученного Монро, США будут придерживаться постоянно. Так, попытка реставрировать монархию в соседней Мексике 1864—1867 гг. штыками французского экспедиционного корпуса завершилась крахом и расстрелом императора Максимилиана I Габсбурга по приказу президента Бенито Хуареса. И США в этой гражданской войне однозначно приняли сторону республиканцев.

Аннексия территорий и борьба с коммунистической угрозой

Однако, опираясь на принципы доктрины Монро, вашингтонское правительство обосновывало и собственные экспансионистские планы. Так, еще в 1840—1850-х годах были аннексированы или присоединены большие территории на западе современного государства: Новая Мексика, Орегон, Аризона, Калифорния и Техас.

"Не приближайтесь!" Политический мультфильм режиссера Гиллама (1896). Дядя Сэм стоит с ружьем между эпатажно одетыми европейцами и жителями Никарагуа, Аргентины и Венесуэлы

Одновременно почти всю историю первого века своего существования Соединенные Штаты проводили политику изоляционизма и невмешательства в вооруженные конфликты в Восточном полушарии. Все изменилось в конце XIX века, когда США фактически аннексировали или подчинили своей власти последние крупнейшие испанские колонии – Кубу, Пуэрто-Рико и "прихватили" Филиппины в Азии.

Только в ситуациях кардинальных перемен в мире Вашингтон вмешивался в европейские дела. Так было и во время Первой, и во время Второй мировой войны. Это не мешало правительству США, ссылаясь именно на доктрину Монро, бороться с настоящей коммунистической угрозой, как это было во время Карибского кризиса 1962 года или оккупации острова Гренада в 1983 году (свержение власти левого правительства, захватившее власть путем путча).

Вспомним еще свержение правительства диктатора и наркобарона Мануэля Норьеги в Панаме совсем недавно, в 1989 году, а также войны в Афганистане, Ираке и Сирии, в которых с разным результатом принимали участие США. Так произошла своего рода модернизация доктрины Монро согласно вызовам времени…