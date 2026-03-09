Люди стояли в очередях у входа: каким был ресторан в Днепре, где можно было встретить звезд
"Пламя" было одним из самых известных заведений в городе
В Днепре немало ресторанов на любой вкус. Некоторые из них, как "Поплавок", работают десятилетиями и стали уже частью истории города. К таким заведениям относится и бывший ресторан "Пламя".
За годы своего существования он несколько раз менял название, но неизменно оставался популярным местом, в котором можно было встретить и знаменитостей, и криминальных авторитетов. "Телеграф" рассказывает историю этого заведения.
Ресторан "Пламя" открылся в 1967 году в Чечеловском районе. Появление заведения высокого уровня именно в этом рабочем районе выглядело неожиданно. Тем не менее заведение быстро стало популярным. Уже в первые годы после открытия возле входа выстраивались очереди из желающих провести вечер в "Пламени".
По воспоминаниям жителей города, гостей заведения встречал швейцар в униформе, а на остановке трамвая неподалеку продавали марокканские апельсины из ресторана.
В 1990-е годы, несмотря на перемены в стране и экономические трудности, завадение не потеряло популярности. В 1993 году ресторан получил новое название — "У Людмилы". Здесь проводили свадьбы, юбилеи и другие частные торжества.
Заведение нередко посещали и известные гости. По воспоминаниям, в 90-е в ресторане работало казино, и там можно было встретить "от заезжих звезд до местных авторитетов". Говорят, что во время гастролей ресторан не раз посещала Алла Пугачева.
В 1999 году заведение вновь изменило образ и название — на этот раз на ресторан "Пекин". Интерьер и атмосфера получили азиатский колорит, который сохранялся почти 13 лет.
С 2012 года здесь работает Banquet Hall Lucia — ресторанный комплекс, где проводят банкеты и крупные частные мероприятия.
