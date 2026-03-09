Укр

Люди стояли в очередях у входа: каким был ресторан в Днепре, где можно было встретить звезд

Наталья Граковская
На месте ресторана “Пламя” работает LUCIA Banquet Hall
На месте ресторана “Пламя” работает LUCIA Banquet Hall. Фото Коллаж "Телеграфа"

"Пламя" было одним из самых известных заведений в городе

В Днепре немало ресторанов на любой вкус. Некоторые из них, как "Поплавок", работают десятилетиями и стали уже частью истории города. К таким заведениям относится и бывший ресторан "Пламя".

За годы своего существования он несколько раз менял название, но неизменно оставался популярным местом, в котором можно было встретить и знаменитостей, и криминальных авторитетов. "Телеграф" рассказывает историю этого заведения.

Ресторан "Пламя" открылся в 1967 году в Чечеловском районе. Появление заведения высокого уровня именно в этом рабочем районе выглядело неожиданно. Тем не менее заведение быстро стало популярным. Уже в первые годы после открытия возле входа выстраивались очереди из желающих провести вечер в "Пламени".

Днепр ресторан Пламя старые фото
Ресторан "Пламя" находился в Чечеловском районе. Фото: gorod.dp.ua

По воспоминаниям жителей города, гостей заведения встречал швейцар в униформе, а на остановке трамвая неподалеку продавали марокканские апельсины из ресторана.

Как выглядел ресторан Пламя в Днепре фото внутри
Ресторан "Пламя" в 1970-е годы. Фото: Facebook/История в фотографиях. Екатеринослав-Днепропетровск

В 1990-е годы, несмотря на перемены в стране и экономические трудности, завадение не потеряло популярности. В 1993 году ресторан получил новое название — "У Людмилы". Здесь проводили свадьбы, юбилеи и другие частные торжества.

В ресторане Пламя работало казино
"Пламя" в 1990-е. Фото: lucia.dp.ua

Заведение нередко посещали и известные гости. По воспоминаниям, в 90-е в ресторане работало казино, и там можно было встретить "от заезжих звезд до местных авторитетов". Говорят, что во время гастролей ресторан не раз посещала Алла Пугачева.

Ресторан Пламя Banquet Hall Lucia в Днепре
Воспоминания про ресторан "Пламя"

В 1999 году заведение вновь изменило образ и название — на этот раз на ресторан "Пекин". Интерьер и атмосфера получили азиатский колорит, который сохранялся почти 13 лет.

Ресторан Пекин бывшее Пламя в Днепре - старые фото
В 1999 году ресторан переименовали и стилизовали в азиатском стиле. Фото: lucia.dp.ua

С 2012 года здесь работает Banquet Hall Lucia — ресторанный комплекс, где проводят банкеты и крупные частные мероприятия.

