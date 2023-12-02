Конфликты в Европе после Первой мировой: "Ноябрьский срыв" во Львове и война за Галичину

Государства Антанты строили "санитарную границу" перед большевистской Россией, и для них Украина на карте Европы просто отсутствовала

Поражение и капитуляция Центральных государств в Первой мировой войне в октябре-ноябре 1918 года привели к тектоническим изменениям на политической карте Европы и значительной части мира. 11 ноября в Компьенском лесу последней капитулировала кайзеровская Германия, а в Варшаве именно в этот день провозгласили независимость Речи Посполитой.

Государственные механизмы Германской и Австро-Венгерской империй были парализованы, так что границы новоиспеченных государств в Восточной и Центральной Европе носили непрочный, ползучий характер. В последние дни войны и после ее завершения от Балтики до Средиземного моря вспыхнули вооруженные конфликты.

Кровавые битвы на польско-украинском этническом пограничье

Мирные переговоры затягивались, позиции государств-победительниц по перестройке мирового порядка часто оказывались диаметрально противоположными. До подписания Версальского мирного договора (пока только с Германской республикой) было еще больше полугода. Самые кровавые и первые по счету бои начались на польско-украинском этническом пограничье – в Галичине.

7 октября 1918 года созданный оккупационными немецкими и австрийскими властями марионеточный Регентский совет "Польского государства" решил идти ва-банк, требуя для поляков полной свободы и самостоятельности. В состав Второй Речи Посполитой, по мнению лидера Совета, социалиста Игнация Дашинского, должны были войти все польские земли с выходом к морю.

Австро-Венгрия разваливалась на отдельные "квартиры" прямо на глазах. И 16 октября Карл I Габсбург издал Манифест "К моим верным подданным", которым подписал приговор империи: "Да выйдет наша родина… из военных бурь как союз свободных народов". Но "свободные народы" и не думали считаться с Веной — политическим центром умирающего "лоскутного государства".

В конце октября "поляки и украинцы на основании Манифеста готовились взять власть в Галичине в свои руки. И если о западной части региона с Краковом вопрос не стоял — она была польской, то восточная часть со Львовом угрожала превратиться в арену горячего украинско-польского противостояния", – пишет историк Иван Гоменюк.

28 октября Австро-Венгрия потребовала перемирия со странами Антанты. В этот день в Кракове была создана "Польская ликвидационная комиссия". Она стала временным органом управления польскими землями на территории австрийской части империи, и среди них Восточной Галиции и Буковины. "Польские земли" в понимании политиков-"нацдеков" — это фактически Речь Посполитая "od morza do morza" ("от моря до моря", от Балтийского до Черного моря).

Украинцы на востоке Галиции не сидели сложа руки. Начались тайные консультации представителей политических партий, депутатов венского парламента и галицкого сейма. Украинский национальный совет вел переговоры в Вене, но там и не думали передавать власть в руки украинцев, составлявших почти две трети жителей края; поляки – менее 20%, остальные – евреи, немцы, армяне…

И тут в дело вмешались практики из тайного Украинского генерального военного комиссариата. Главной движущей силой будущего восстания во Львове (которое и получило название "Ноябрьский срыв" или "Ноябрьский чин") стали сначала украинские офицеры и добровольцы, а впоследствии украинские сечевые стрельцы, так называемые усусы – представители хорошо вышколенного подразделения в составе австро-венгерской армии.

Штаб украинских сечевых стрельцов. Весна 1919 года

Чтобы принять власть из рук австрийских чиновников, 1 ноября во Львов должна была приехать "Польская ликвидационная комиссия". Украинские военные – молодые младшие офицеры, решили действовать на опережение. Их возглавил сотник усусов Дмитрий Витовский, который ждал приезда во Львов Буковинского куреня из Черновцов, бойцы которого имели фронтовой опыт.

Бои с перерывом на обед

В ночь на 1 ноября украинцы из тыловых частей австрийской армии захватили власть в городе. В их руках оказались почти все ключевые позиции и объекты, кроме вокзала (в дальнейшем это сыграло негативную роль, потому что поляки по железной дороге получали подкрепление из Великой Польши). В то время этнически Львов считался польско-еврейским городом, украинцев в нем проживало всего 17%. Но окрестные села были почти сплошь украинскими.

Это событие повергло в шок польских военных, которых в городе было несколько тысяч. Они также готовились к вооруженной борьбе и теперь оказались в роли "догоняющих". Первый раунд был за украинцами, которые в основном мирным путем взяли власть почти во всей Восточной Галиции. Так, в Дрогобыче полякам удалось договориться с венгерскими военными и получить от них оружие и патроны. Однако украинская школьная молодежь, жители ближайших сел откликнулись на призыв старшин усусов. Город страдал из-за атак украинцев и вызванного осадой голода; поэтому поляки были вынуждены прорываться на запад.

Стратегически важный Перемышль, где население в равной части составляли украинцы и поляки, дважды переходил из рук в руки. 12 ноября 1918 года после трехдневного боя город окончательно захватили польские легионеры, прибывшие из Кракова.

Дислоцированные во Львове австрийские и венгерские войска не вмешивались в конфликт. Украинцам удалось договориться об их эвакуации на родину. Однако поляки довольно быстро пришли в себя: в городе начались бои, появились баррикады. Сначала военные действия проводятся в необычной для того времени благородной манере.

"Командиры обеих сторон договаривались, что бои продолжаются по расписанию: с девяти утра до часу дня. На время обеденного перерыва стороны не обстреливали друг друга, а затем перестрелки и атаки возобновлялись и продолжались с двух часов дня до шести", — пишет Иван Гоменюк.

Однако из-за большого количества погибших и раненых с обеих сторон такая толерантность ушла в небытие. В боях с польской стороны участвовали женщины, даже составлявшие отдельные отряды; много несовершеннолетних, часто детей 10—12 лет взяли в руки винтовки (в межвоенной Польше постоянно упоминали о подвигах "орлят" – это была дань патриотической традиции).

Командование польских защитников Львова, 22 ноября 1918 года

До 22 ноября в столице Восточной Галиции продолжались ожесточенные бои. Украинские части организованно вышли из города на восток. Сказалось численное преимущество польских подразделений, а также то, что большинство жителей Львова видели в украинцах врагов. Руководство Западно-Украинской Народной Республики во главе с Евгением Петрушевичем эвакуировалось. Сначала правительство осело в Тернополе, а затем в Станиславе (сейчас Ивано-Франковск).

Еврейские погромы во Львове

С уходом украинских войск во Львове начались еврейские погромы, организованные польскими люмпенами и солдатами. Евреев обвиняли в якобы поддержке украинской власти. Член Еврейского совета Львова Йозеф Теннебаум писал: "Кровавая жатва принесла 72 убитых, более 400 раненых и искалеченных, 25 тысяч бездомных нищих". Были убиты также несколько десятков украинцев.

Уже 29 ноября оккупационные власти запретили печатать умеренную украинскую газету "Дело". Антанта требовала расследования еврейского погрома, однако абсолютное большинство арестованных было оправдано.

Вооруженная борьба за Галицкий край продолжалась еще долгие восемь месяцев. Впереди была неудачная попытка украинцев в январе 1919 года взять Львов в осаду.

22 января 1919 года, в первую годовщину провозглашения независимости Украинской Народной Республики (УНР), в Киеве в присутствии тысяч горожан, военнослужащих и гостей столицы состоялось торжественное собрание. На Софиевской площади министр иностранных дел ЗУНР Лонгин Цегельский зачитал грамоту Украинского Национального Совета и передал ее главе Директории УНР Владимиру Винниченко. А член Директории Федор Швец торжественно объявил Акт Соединения (Злуки) УНР и ЗУНР.

Это была манифестация солидарности двух ветвей украинской нации. Но из-за сильнейшего давления внешних обстоятельств и внутренних противоречий (ментально консервативным галичанам трудно было найти общий язык с левыми политиками из Приднепровья), Акт Злуки не получил реального содержания. Государства Антанты строили "санитарную границу" перед большевистской Россией, и для них Украина на карте Европы просто отсутствовала.

Злука была обречена на поражение из-за социалистического, плебейского характера правительства УНР. Которое уже через 11 дней (!), второго февраля 1919 года оказалось неспособно удержать Киев во время второго наступления сплоченных частей большевиков.

Союзники в борьбе с большевиками

Армии УНР и ЗУНР продолжали сражаться со своими врагами фактически отдельно, на параллельных курсах. Восточные украинцы одновременно боролись и с красными, и с белыми россиянами, какое-то время с поляками на Волыни и с армией батька Махно на юге.

В феврале армия ЗУНР провела Вовчуховскую операцию, главной целью которой было освобождение Львова. В этом контрнаступлении был достигнут большой успех. Однако снова вмешалась Антанта, которая в ультимативной форме заставила западное правительство подписать перемирие. Глава комиссии Антанты французский генерал Жозеф Бартелеми писал в отчете "Комитета для Польских дел": "Положение во Львове критическое: над поляками висит марево, что будут разбиты украинцами, если не получат быстрой помощи".

Миссия Антанты во Львове. Третий слева впереди – французский генерал Жозеф Бартелеми. Февраль 1919 года

Союзники усматривали в галичанах большевиков и немецких агентов (им так легче было объяснять свою пропольскую позицию); в поезде, которым они приехали во Львов, было тайно перевезено 14 тысяч винтовок и боеприпасы для польских войск. 7 марта украинцы продолжили наступление и уже начали обстрелы Львова. После изнурительных боев, 15 марта, поляки перешли в контрнаступление и снова взяли инициативу в свои руки.

Окончательный перелом в польско-украинской войне наступил в апреле-мае 1919 года, когда в Восточную Галицию перебросили из Франции хорошо вооруженную 60-тысячную армию под руководством Юзефа Галлера. Румынские войска в конце мая пришли на помощь польским и оккупировали Покутье с Коломыей. Украинцы оказались в крохотном треугольнике между реками Збруч и Днестр. Евгений Петрушевич был назначен диктатором ЗУНР.

Последняя попытка армии ЗУНР изменить ситуацию – героическая Чортковская офензива – состоялась в июне 1919 года. Контрнаступление сначала привело к деоккупации части Тернопольщины и Львовщины. Но недостаток оружия и боеприпасов привели к окончательному поражению ЗУНР.

Подразделения польской армии в Тернополе. Весна 1919 года

15—18 июля 1919 правительственные структуры и армия через Збруч перешли на территорию УНР. Началось многомесячное трагическое скитание 40-тысячной Украинской галицкой армии на территории Великой Украины с множеством военно-политических комбинаций.

В апреле 1920 года правительства УНР и Польши заключили Варшавский договор, фактически признавший аннексию Второй Речью Посполитой Восточной Галиции, Западной Волыни, Лемковщины, Подляшья и Холмщины. Конечно, правительство ЗУНР в изгнании решительно выступило против договора Пилсудского-Петлюры. Польская армия и УНР стали союзниками в борьбе с большевиками. Окончательно пути галичан и приднепровцев разошлись…

Лидеры государств Антанты не были заинтересованы в государственной независимости украинских земель. Польско-советская война завершилась подписанием 18 марта 1921 года в Риге мирного договора между Польшей, с одной стороны, и РСФСР и УССР. А ровно через два года, 18 марта 1923-го, Совет послов Антанты в Париже окончательно утвердил границу по реке Збруч. Украинцы были разделены до сентября 1939 года, но это уже другая история…