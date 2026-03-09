Не зацветет и не покроется плесенью: простой трюк сохранит томатную пасту свежей на месяцы

Мало кто знает, что обычная горчица или капля масла могут стать спасителями для продуктов

Томатная паста в открытой банке очень часто плесневеет даже в холодильнике. Это происходит из-за контакта с воздухом, влаги от конденсата или грязных ложек.

Есть простой лайфхак с горчицей, который поможет избавиться от этой проблемы. Об этом рассказали в Threads на странице suzette.odesa.

Как сохранить томатную пасту свежей

Чтобы томатная паста дольше оставалась свежей, прежде всего, нужно хранить ее в холодильнике в герметичной таре и использовать чистые сухие ложки, чтобы набрать продукт.

Еще одна хитрость — смазать внутреннюю сторону крышки банки тонким слоем горчицы перед тем, как закрыть ее. Горчица действует как натуральный антисептик и консервант благодаря своим антимикробным свойствам, которые препятствуют росту бактерий и плесени.

Горчица помогает сохранить томатную пасту свежей

Также продлить срок годности открытой томатной пасты поможет масло. Для этого нужно налить тонкий слой масла поверх пасты. Это создаст барьер от воздуха и уменьшит риск появления плесени. Для таких целей лучше использовать рафинированное растительное масло без резкого запаха. После того как вы возьмете нужное количество пасты, слой масла можно просто аккуратно разровнять снова — он и дальше будет выполнять защитную функцию.

Если же эти способы не подходят, можно разложить томатную пасту небольшими порциями в форму для льда и заморозить. Затем кубики можно переложить в пакет и использовать по мере необходимости для супов, соусов или тушеных блюд.

Благодаря таким простым хитростям томатная паста не испортится раньше времени, а вы сможете пользоваться ею дольше без лишних потерь продукта.

Ранее "Телеграф" делился лайфхаком, который поможет быстро очистить вареные яйца.