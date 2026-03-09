Укр

Не зацветет и не покроется плесенью: простой трюк сохранит томатную пасту свежей на месяцы

Наталья Граковская
Томатная паста часто покрывается плесенью
Томатная паста часто покрывается плесенью. Фото Коллаж "Телеграфа"

Мало кто знает, что обычная горчица или капля масла могут стать спасителями для продуктов

Томатная паста в открытой банке очень часто плесневеет даже в холодильнике. Это происходит из-за контакта с воздухом, влаги от конденсата или грязных ложек.

Есть простой лайфхак с горчицей, который поможет избавиться от этой проблемы. Об этом рассказали в Threads на странице suzette.odesa.

Как сохранить томатную пасту свежей

Чтобы томатная паста дольше оставалась свежей, прежде всего, нужно хранить ее в холодильнике в герметичной таре и использовать чистые сухие ложки, чтобы набрать продукт.

Еще одна хитрость — смазать внутреннюю сторону крышки банки тонким слоем горчицы перед тем, как закрыть ее. Горчица действует как натуральный антисептик и консервант благодаря своим антимикробным свойствам, которые препятствуют росту бактерий и плесени.

Как защитить открытую томатную пасту от плесени.
Горчица помогает сохранить томатную пасту свежей

Также продлить срок годности открытой томатной пасты поможет масло. Для этого нужно налить тонкий слой масла поверх пасты. Это создаст барьер от воздуха и уменьшит риск появления плесени. Для таких целей лучше использовать рафинированное растительное масло без резкого запаха. После того как вы возьмете нужное количество пасты, слой масла можно просто аккуратно разровнять снова — он и дальше будет выполнять защитную функцию.

Если же эти способы не подходят, можно разложить томатную пасту небольшими порциями в форму для льда и заморозить. Затем кубики можно переложить в пакет и использовать по мере необходимости для супов, соусов или тушеных блюд.

Благодаря таким простым хитростям томатная паста не испортится раньше времени, а вы сможете пользоваться ею дольше без лишних потерь продукта.

