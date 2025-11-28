В фаворитах Jerry Heil и MOLODI? Как еврофаны оценили участников Нацотбора на "Евровидение 2026"

Еврофаны каждое выступление оценили от 1 до 15 баллов

В Украине стартовал Нацотбор на "Евровидение 2026", в котором примут участие 15 исполнителей. И впервые представители еврофан-сообществ имели возможность послушать конкурсные песни артистов, а также выбрать своих фаворитов.

Что известно:

Об этом сообщает "Суспильное". Среди лидеров таблицы оказался те, кто впервые принимают участие в Нацотборе.

Украина готовится к песенному конкурсу "Евровидение 2026", и в Нацотборе за право представить нашу страну на международной сцене будут бороться 15 исполнителей. Впервые их конкурсные песни прозвучали на закрытом прослушивании для представителей крупнейших еврофан-сообществ.

Преданные поклонники конкурса оценивали композиции украинских артистов, выставляя баллы от 1 до 15, а затем их оценки сложили в общий рейтинг. По итогам, фаворитом еврофанов стала LELÉKA.

Второе место в рейтинге досталось Monokate, а третье занял Mr. Vel. Далее следует Jerry Heil и MON FIA.

Организаторы подчеркнули, что песни пока находятся на стадии подготовки, а финальные аранжировки, тексты и исполнения будут доработаны.

Еврофаны – это наиболее преданная аудитория Евровидения. Благодаря их любви, в частности, так долго существует сам конкурс….нам было важно узнать мнение еврофанов на этапе прослушивания глава украинской делегации на "Евровидении" Оксана Скибинская

