Новый игрок на горизонте: к Евровидению в 2026 году может присоединиться неожиданная страна

Граждане этого государства неоднократно получали награды под другим флагом, более того — даже есть даже одна победа на Евровидении

К Евровидению-2026 может присоединиться страна не из Европы. Речь о Канаде. Конкурс состоится в мае следующего года в Вене, Австрия.

Что нужно знать:

Правительство Канады в бюджете 2025-2026 годов заложило намерение реформировать CBC/Radio-Canada

Среди целей – оценить возможность участия в Евровидении-2026

Для участия есть бюрократические преграды, но их можно обойти

Страна впервые рассматривает участие в песенном конкурсе. Об этом свидетельствует бюджетный отчет на 2025-2026 годы, в котором правительство заложило намерение пересмотреть мандат общественного вещателя CBC/Radio-Canada. Среди целей – оценить возможность присоединения к Евровидению, пишет OBOZ.UA.

Скриншот

Оттава готова инвестировать в общественного вещателя — в проекте бюджета заложили 150 миллионов долларов для усиления роли CBC/Radio-Canada и переформатирования работы под запрос современной Канады.

Для участия есть формальная преграда — CBC/Radio-Canada имеет статус ассоциированного члена Европейского вещательного союза и не может подать заявку самостоятельно. Но практика показывает, что этот барьер можно обойти персональным приглашением от организаторов – именно так Австралия получила шанс дебютировать в 2015 году.

Канадцы уже участвовали в Евровидении разных лет, правда от других стран. Среди самых известных — победившая в 1988 году Селин Дион, когда она представляла Швейцарию с песней Ne Partez Pas Sans Moi.

Другие участники также получали высокие награды — Энни Коттон за Швейцарию получила 3 место в 1993 году, Шерис Лоуренс за Люксембург третье место в 1986 году, Наташа Сен-Пьер — четвертое место за Францию в 2001 году.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что с Евровидением-2026 уже разгорается скандал. Часть участников отказалась от выступлений.