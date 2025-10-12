Она представит Украину на Детском Евровидении 2025: что известно о Софии Нерсесян и ее песне (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
10-летняя исполнительница поедет в Грузию
В воскресенье вечером, 12 октября, состоялся финал Национального отбора на Детское Евровидение 2025, в котором победила юная певица София Нерсесян. Она исполнила песню "Мотанка".
Что нужно знать:
- София Нерсесян представит Украину на Детском Евровидении в Тбилиси
- Девочка победила в отборе, набрав одинаково высокие оценки зрителей и жюри
- Ее песня о сильном украинском обереге и защите детей в войну
10-летняя София Нерсесян представит Украину на Детском Евровидении 2025, которое пройдет 13 декабря в Тбилиси. Девочка победила в Национальном отборе с песней "Мотанка". Об этом сообщили в прямом эфире Нацотбора.
Исполнительница набрала одинаковое количество голосов от зрителей и жюри — по 50%. Нерсесян получила в сумме 11 баллов: 6 — от зрителей и 5 — от жюри. Она лидировала по зрительскому голосованию и заняла второе место по оценкам жюри. В этом году в финале также выступили Ликерия Чирва, Ольга Нестерко, дуэт Златы Иванив и Владислава Васицкого, Всеволод Скрима и Ангелина Глогусь.
София Нерсесян — что о ней известно
10-летняя София Нерсесян родом из Киева. Девочка активно занимается волонтерством и участвует в благотворительных концертах.
Ее конкурсная песня "Мотанка" посвящена одному из самых сильных украинских оберегов, который матери дарят детям при рождении. Во время войны этот символ обретает особую силу: по легенде, если ребенку угрожает опасность, у мотанки загораются ниточки. Песня Софии стала своеобразным призывом к помощи и защите украинских детей во время войны. Музыку и слова написала певица Светлана Тарабарова, а аранжировку подготовил композитор и музыкальный продюсер Александр Сосин.
Напомним, что взрослое Евровидение пройдет в 2026 году в Вене. На конкурс уже "отправляют" Сердючку и даже Klavdiia Petrivna.