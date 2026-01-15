Одна з них буде представляти Україну на Євробаченні 2026: пісні всіх учасників Нацвідбору (відео)

Фінал відбудеться 7 лютого

В четвер, 15 січня, було офіційно оприлюднено композиції всіх фіналістів Національного відбору на Євробачення 2026. Вже за кілька тижнів ми дізнаємося ім’я артиста чи гурту, який вирушить представляти Україну на міжнародній арені.

Що треба знати:

Список фіналістів Нацвідбору 2026 включає пісні різних жанрів

Фінал відбудеться 7 лютого, а переможець поїде на Євробачення у Відень

Голосування під час фіналу буде доступне через застосунок "Дія"

Цьогорічний список 10 претендентів вражає жанровим різноманіттям: від потужного етнороку та чуттєвих балад до експериментальної електроніки, що відповідає найсучаснішим світовим трендам. "Телеграф" пропонує ознайомитися з усіма піснями-претендентами, які змагатимуться за право поїхати на конкурс. Список створено згідно з порядком виступів всіх фіналістів Нацвідбору 2026.

Хто та яку пісню виконає у фіналі

1. Valeriya Force — Open Our Hearts

2. Molodi — Legends

3. Monokate — "Тyt"

4. The Elliens — Crawling Whispers

5. Laud — Lightkeeper

6. Leleka — Ridnym

7. Mr. Vel — Do Or Done

8. Khayat — "Герци"

9. Jerry Heil — Catharticus

10. ЩукаРиба — "Моя земля"

Коли буде фінал Нацвідбору 2026

Фінал Нацвідбору відбудеться у суботу, 7 лютого, а його переможець представить Україну на 70-му пісенному конкурсі Євробачення у Відні у травні. Проголосувати за свого фаворита під час фіналу можна буде через застосунок "Дія". Вже відомо, що у Відні Україна виступатиме у другій половині другого півфіналу, який пройде 14 травня.

Нагадаємо, що раніше європейські фанати вперше прослухали учасників Нацвідбору на Євробачення 2026 на закритому прослуховуванні та склали власний рейтинг конкурсантів.