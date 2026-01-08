Погода резко заморозит Днепр: на город обрушатся самые сильные холода января

Без снега не обойдется

В Днепр идет кратковременное, но серьезное похолодание. Температура воздуха в ближайшие дни может опускаться даже ниже -10 градусов.

Что нужно знать:

В Днепр идут сильные морозы

Похолодание, вероятно, будет самым сильным за январь

Похолодание сопроводят осадки

Об этом свидетельствуют прогнозы погоды.

Так, по данным специалистов сервиса meteofor уже с 11 января Днепр могут накрыть морозы. Похолодание, вероятно, продлится до 13 числа, а в этот период столбики термометров могут находиться на уровне -6-11 градусов. Возможны осадки в виде снега или мокрого снега.

Аналогичного мнения придерживаются и синоптики с meteо.ua. Однако они считают, что похолодание может продлиться с 11 по 15 января. По прогнозу данного сайта температура в эти дни может опускаться -5-13 градусов. Также вероятны осадки.

Какая погода будет в Украине в начале года

Как рассказал "Телеграфу" начальник Черкасского областного центра по гидрометеорологии Виталий Пострыгань, теплую погоду в Украине в начале января обусловил теплый циклон с центром над странами Балтии. А уже в конце первой декады месяца, из-за поступления воздушных масс с севера, темпера снова упадет.

"Не забываем, что январь самый холодный период года. Для него характерны периоды умеренных и даже сильных морозов. А также метели и снегопады связаны с выходами южных циклонов", — отметил Постригань.

