"Коли не вистачило грошей на гори". Львів'янин на лижах став зіркою TikTok (відео)

Тетяна Крутякова
Львів взимку Новина оновлена 09 січня 2026, 22:48
Львів взимку. Фото Колаж "Телеграфу"

Чоловік показав, як треба в негоду пересуватись містом

У Львові винахідливість людей в сніжну погоду вражає навіть місцевих. Один чоловік став героєм мережі, адже показав найзручніший спосіб пересування.

Відповідне відео вже завірусилось у Тік Ток. Ролик набрав тисячі переглядів, лайків та чимало коментарів.

На відео видно, як чоловік йде у лижах по Львову. Спочатку він просто переходить дорогу, обережно та не швидко. А далі вже по тротуарах розсікає майже як на засніженому схилі. Такий спосіб пересування здивував не тільки перехожих, а й мережу.

Ще більшої атмосфери відео додає музика з мультфільму "Чип і Дейл", яку додали у ролик. Зауважимо, що коли саме стався курйоз не відомо, але точно нещодавно, адже Львів сніжна погода накрила кілька днів назад.

У коментарях користувачі не стримувались та жартували наповну. Вони зазначали, що чоловік чекав на цю мить все життя. Не забули й додати, що саме так катаються ті, у кого не вистачило грошей поїхати в гори. Українці писали:

  • Він чекав на це все життя.
  • Так то він єдиний з головою, а ми далі падали.

"Глово" перейшло на новий рівень.

  • Нічого дивного, це просто Львів.
  • До Садового (мер Львова — ред.).
  • Коли немає грошей на гори.

Раніше "Телеграф" розповідав, коли до Львова завітають люті морози в -20 градусів та скільки вони триматимуться.

