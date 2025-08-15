Генпрокурор: разоблачена преступная схема в районном суде Донецкой области
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Подозрения получили: руководитель суда, его помощник, руководитель аппарата и секретарь.
Офис Генерального прокурора и ГБР разоблачили преступную схему в Мариинском районном суде Донецкой области. Речь идет о подделке судебных решений и содействии уклонению от военной службы. Об этом сообщил Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко.
Подозрения получили: руководитель суда, его помощник, руководитель аппарата и секретарь.
Руслан Кравченко раскрыл подробности схемы:
- искали "клиентов" среди мужчин, подлежащих мобилизации;
- вносили в систему фейковые иски и незаконно формировали документы;
- принимали фиктивные решения о расторжении брака, лишении матери родительских прав и установлении факта, что отец сам воспитывает ребенка;
- издавали готовые копии "судебных" решений, позволявших уклоняться от мобилизации.
В среднем за свои услуги дельцы требовали 3 тысячи долларов с человека.
Генпрокурор также рассказал, что судья этого же суда получила подозрение и за другое преступление: публично оправдывала вооруженную агрессию РФ, повторяла кремлевские нарративы, восхваляла войну и пыталась убедить в этом даже руководителя суда.
"По моему убеждению, это не просто преступление, это моральное дно. Предательство присяги судьи, государства и людей. Перед законом все равны. И те, кто изменил закону, будут отвечать по всей строгости этого же закона", — выразил свою принципиальную позицию Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко.