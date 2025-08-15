Генпрокурор: викрито злочинну схему в районному суді на Донеччині

Підозри отримали: керівник суду, його помічник, керівник апарату та секретар.

Офіс Генерального прокурора та ДБР викрили злочинну схему в Маріїнському районному суді Донецької області. Мова їде про підробку судових рішень та сприяння ухилянню від військової служби. Про це повідомив Генеральний прокурор України Руслан Кравченко.

Підозри отримали: керівник суду, його помічник, керівник апарату та секретар.

Руслан Кравченко розкрив подробиці схеми:

шукали "клієнтів" серед чоловіків, які підлягають мобілізації;

вносили в систему фейкові позови та незаконно формували документи;

ухвалювали фіктивні рішення про розірвання шлюбу, позбавлення матері батьківських прав та встановлення факту, що батько сам виховує дитину;

видавали готові копії "судових" рішень, які дозволяли ухилятися від мобілізації.

В середньому за свої послуги ділки вимагали 3 тисячі доларів з людини.

Генпрокурор також розповів, що суддя цього ж суду, отримала підозру і за інший злочин: публічно виправдовувала збройну агресію рф, повторювала кремлівські наративи, вихваляла війну та намагалася переконати у цьому навіть керівника суду.

"На моє переконання, це не просто злочин, це моральне дно. Зрада присяги судді, держави і людей. Перед законом усі рівні. І ті, хто зрадив закон, відповідатимуть за всією суворістю цього ж закону", — висловив свою принципову позицію Генеральний прокурор України Руслан Кравченко.