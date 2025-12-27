Путин появился в необычном образе и рассыпался в угрозах Украине (видео)

Глава Кремля в военной форме снова начал угрожать украинцам

Глава Кремля в субботу, 27 декабря, посетил Вспомогательный командный пункт Объединенной группировки войск армии РФ. Услышав доклады, он снова пригрозил Украине вооруженной агрессией.

В сети публикуют якобы визит Владимира Путина в один из пунктов командования РФ. Об этом сообщают в соцсетях, со ссылкой на российские СМИ.

На месте глава Кремля оделся в военную форму. Он со строгим лицом выслушал "доклады" командующих об очередном захвате Мирнограда Донецкой области и Гуляйполя Запорожской области.

В свою очередь Путин заявил, если Украина не желает решить все миром, Россия все равно решит все свои задачи. Но вооруженным путем.

Владимир Путин высказывает доклад российского офицера. Фото скриншот

Новость дополняется…

Ранее "Телеграф" рассказывал, что может скрывать изменение мнения Кремля о прекращении огня против Украины.