Расплата придет: ССО показали кадры ликвидации Путина на открытии драмтеатра в Мариуполе

Силы специальных операций ВСУ обнародовали короткометражный художественный фильм "Расплата", в центре сюжета которого ликвидация президента РФ во временно оккупированном Мариуполе. По замыслу авторов эту операцию осуществляют участники украинского Движения сопротивления.

Фильм является прямой реакцией на циничную "реставрацию" Мариупольского драматического театра — здания, которое российские войска уничтожили в 2022 году вместе со скрывавшимися там от бомбардировок гражданскими. На руинах трагедии оккупанты пытаются создать иллюзию "мирной жизни", тогда как украинское подполье напоминает: расплата неизбежна.

Одним из ключевых персонажей фильма является музыкант, для которого сопротивление начинается с мечты снова петь на украинском в освободившемся городе. Его образ — сборный портрет тысяч украинцев на ВОТ, чья жизнь разделилась на "до" и "после" российской оккупации. Его роль сыграл Марьян Пирог, основатель проекта "Пиріг і Батіг".

""Что нам мрак, что нам печаль? Мы идем — наперекор…" — отмечают в описании нового фильма "Расплата", цитируя известную поэзию Николая Хвылевого. — Расплата неизбежна и неотвратима".

Кроме Пирога, к съемкам приобщились другие известные украинские артисты: Александр Хоменко из МУР, Renie Cares, Сергей Жадан, Александр Ремез и другие.

Фильм был выпущен в сотрудничестве с 2-м корпусом Национальной гвардии Украины "Хартия" и Культурными силами Украины.

Кадр из фильма "Расплата"

Справка: Движение сопротивления — направленная против оккупационных сил гражданская деятельность, целью которой является освобождение территорий от оккупации и восстановление государственного суверенитета. Движение сопротивления включает в себя различные формы борьбы: активные военные действия, ненасильственные методы, сбор разведданных, информационно-психологические операции, а также создание сети сопротивления. Больше о Движении сопротивления известно в Законе Украины "Об основах национального сопротивления", вступившем в действие 1 января 2022 года.

Больше роликов, посвященных Движению сопротивления, есть на YouTube канале Сил специальных операций: "Домкрат", "Киберподполье", "Ворон-Мститель", "Преподаватель", "Дантист". В основы фильмов заложены реальные спецоперации подполья со ВОТ.