Путін зʼявився у незвичному образі та розсипався у погрозах Україні (відео)

Очільник Кремля у військовій формі знову почав погрожувати українцям

Глава Кремля у суботу, 27 грудня, відвідав Допоміжний командний пункт Об'єднаного угруповання війск армії РФ. Почувши доповіді, він знову пригрозив Україні збройною агресією.

В мержі публікують нібито візит Володимира Путіна до одного з пунктів командування РФ. Про це повідомляють в соцмережах, з посиланням на російські ЗМІ.

На місці очільник Кремля одягнувся у військову форму. Та з суворим обличчям вислухав "доповіді" командуючих про чергове захоплення Мирнограда Донецької області та Гуляйполя Запорізької області.

Своєю чергою, Путін заявив, якщо Україна не бажає вирішити все миром, Росія все одно вирішить всі свої завдання. Але збройним шляхом.

Володимир Путін вислоховує доповідь російського офіцера. Фото скріншот

Новина доповнюється…

