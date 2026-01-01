Не странные болезни? Почему у Трампа появляются синяки на руках

На руках главы Белого дома время от времени можно заметить появление странных гематом

Президент США Дональд Трамп развеял поводы для волнения о состоянии его здоровья. Он рассказал, что синяки на его руках появляются после прохождения медицинских процедур.

На самом деле, Дональд Трамп уже около 25 лет принимает большие дозы аспирина, из-за чего у него на коже легко появляются ссадины и гематомы. Об этом глава Белого дома рассказал в интервью The Wall Street Journal.

Президент США отметил, что врачи даже советовали ему снизить дозировку препарата, однако он отказался. Трамп сказал, что не хочет ничего менять, поскольку принимает его уже много лет.

"Я немного суеверный. Говорят, аспирин разжижает кровь, а я не хочу, чтобы через мое сердце текла густая кровь. Я хочу, чтобы текла хорошая жидкая кровь. Это имеет смысл?", — сказал Трамп.

Синяки на руке Дональда Трампа. Фото РБК

Более того, президент США признался, что имел проблемы с отеком лодыжек. Лидер свободного мира даже был вынужден недолгое время носить компрессионные носки, но они ему не понравились и он отказался от них.

Передовица интервью Дональда Трампа WSJ

Президент США признал, что нередко игнорирует рекомендации врачей и скептически относится к медицинским советам, поскольку он полагается на свою хорошую генетику. После этого Трамп и его врач заверили, что президент находится в отличной физической форме и легко выдерживает активный рабочий график.

Что еще о появлении синяков говорили в Белом доме

Как сообщал "Телеграф", пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт ответила на вопрос относительно синяков на руке Трампа. Она заявила, что это результат "постоянных рукопожатий", что является обычным делом для деятельности президента.

Кэролайн Левитт Фото Associated Press

"О синяках на руке, мы уже давали объяснения раньше. Президент, буквально, постоянно жмет людям руки. Овальный кабинет похож на Центральный вокзал. Он ежедневно встречается с таким количеством людей, что кто-либо из вас не может себе представить", — заявила Левитт.

