Не дивні хвороби? Чому у Трампа зʼявляються синці на руках

На руках очільника Білого дому час від часу можна помітити появу дивних гематом

Президент США Дональд Трамп розвіяв приводи для хвилювання щодо стану його здоров'я. Він розповів, що синці на його руках з'являються після проходження медичних процедур.

Насправді, Дональд Трамп вже близько 25 років приймає великі дози аспірину, через що у нього на шкірі легко з'являються садна та гематоми. Про це очільник Білого дому розповів в інтерв'ю The Wall Street Journal.

Президент США зазначив, що лікарі навіть радили йому знизити дозування препарату, проте він відмовився. Трамп сказав, що не хоче нічого змінювати, оскільки приймає його вже багато років.

"Я трохи забобонний. Кажуть, аспірин розріджує кров, а я не хочу, щоб через моє серце текла густа кров. Я хочу, щоб текла гарна рідка кров. Це має сенс?", — сказав Трамп.

Синці на руці Дональда Трампа. Фото РБК

Більше того, президент США зізнався, що мав проблеми з набряком кісточок на гомілкостопі. Лідер вільного світу навіть змушений був недовгий час носити компресійні шкарпетки, але вони йому не сподобалися і він відмовився від них.

Передовиця інтерв'ю Дональда Трампа WSJ

Президент США визнав, що нерідко ігнорує рекомендації лікарів і скептично ставиться до медичних порад, оскільки він покладається на свою хорошу генетику. Після цього Трамп та його лікар запевнили, що президент перебуває у чудовій фізичній формі і легко витримує активний робочий графік.

Що ще про появу синців казали в Білому домі

Як повідомляв "Телеграф" прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт відповіла на питання щодо синців на руці Трампа. Вона заявила, що це результат "постійних рукостискань", що є звичайною справою для діяльності президента.

Керолайн Левітт Фото Associated Press

"Щодо синців на руці, ми вже давали пояснення раніше. Президент, буквально, постійно тисне людям руки. Овальний кабінет схожий на Центральний вокзал. Він щодня зустрічається з такою кількістю людей, що будь-хто з вас не може собі уявити", — заявила Левітт.

Раніше "Телеграф" розповідав, що українці наклепали мемів про "атаку" БПЛА на резиденцію Путіна в Новгородській області.