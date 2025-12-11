Здоровье Трампа снова не в порядке? Спикер Белого дома объяснила, откуда у президента синяки

На руках главы Белого дома снова появились синяки

Президент США Дональд Трамп снова дал основания для беспокойства о состоянии его здоровья. Он был замечен с подозрительным пластырем на внешней стороне ладони, что было мгновенно расценено, как тревожный знак.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт ответила на вопросы журналистов на брифинге в четверг, 11 декабря. Одно из них касалось самочувствия президента США Дональда Трампа.

Что со здоровьем президента Трампа

Так, на вопрос о повязке, которая была замечена на руке Трампа, спикер президента США Кэролайн Левитт заявила, что это результат "постоянных рукопожатий", что является обычным для деятельности президента.

На руках Дональда Трампа заметили медицинский пластырь

"О пластырях на руке мы уже давали объяснения раньше. Президент, буквально, постоянно жмет людям руки. Овальный кабинет похож на Центральный вокзал. Он ежедневно встречается с таким количеством людей, что кто-либо из вас не может себе представить", — отметила Левитт.

Она указала еще одну причину наличия кровоподтеков на руках Трампа. По ее словам, ежедневный режим употребления аспирина Трампом может также способствовать появлению таких синяков.

Кэролайн Левитт

