У Трампа проблемы со здоровьем: новые снимки президента США переполошили сеть (фото)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
У американского президента посинела рука
Со здоровьем у президента США Дональда Трампа не все в порядке. А очередное тому подтверждение попало в камеры журналистов.
Во время разговора с журналистами в Белом доме 25 августа в кадр попала его правая рука, на которой можно было заметить большое пятно темно-синего цвета. Кадрами поделился telegram-канал "Тарас Григорович повідомляє".
В подписи к снимкам отмечалось, что Трамп ее постоянно пытается спрятать или прикрыть другой рукой.
Любопытно и то, что сам Трамп понимает как это выглядит, а потому пытался это скрыть с помощью краски.
Как известно, похожие синяки у Трампа впервые заметили сразу после его вступления в должность президента США. Однако тогда его сторонники пытались объяснить это повреждением мягких тканей вследствие частых рукопожатий.
Впрочем, в июле в Белом доме проинформировали, что такие пятна являются следствием венозной недостаточности. Это болезнь, которая весьма типична для людей в возрасте 70+ лет. Она возникает, когда вены больше не могут эффективно возвращать кровь в сердце, что приводит к ее накоплению в конечностях.
Спикер Белого дома Кэролайн Левитт добавила, что у Трампа нет артериальных болезней или тромбоза вен. Его врач добавил, что синяки соответствуют повреждениям мягких тканей из-за рукопожатий у человека с венозной недостаточностью.
Стоит отметить, что в апреле личный врач Трампа говорил, что никаких проблем со здоровьем у президента США нет и он полностью подходит для исполнения обязанностей.