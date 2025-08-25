У Трампа проблемы со здоровьем: новые снимки президента США переполошили сеть (фото)

У американского президента посинела рука

Со здоровьем у президента США Дональда Трампа не все в порядке. А очередное тому подтверждение попало в камеры журналистов.

Во время разговора с журналистами в Белом доме 25 августа в кадр попала его правая рука, на которой можно было заметить большое пятно темно-синего цвета. Кадрами поделился telegram-канал "Тарас Григорович повідомляє".

В подписи к снимкам отмечалось, что Трамп ее постоянно пытается спрятать или прикрыть другой рукой.

У Трампа синяя рука

Проблемы могут быть связаны с венозной недостаточностью

Любопытно и то, что сам Трамп понимает как это выглядит, а потому пытался это скрыть с помощью краски.

Повреждения пытаются скрыть

Как известно, похожие синяки у Трампа впервые заметили сразу после его вступления в должность президента США. Однако тогда его сторонники пытались объяснить это повреждением мягких тканей вследствие частых рукопожатий.

Впрочем, в июле в Белом доме проинформировали, что такие пятна являются следствием венозной недостаточности. Это болезнь, которая весьма типична для людей в возрасте 70+ лет. Она возникает, когда вены больше не могут эффективно возвращать кровь в сердце, что приводит к ее накоплению в конечностях.

Спикер Белого дома Кэролайн Левитт добавила, что у Трампа нет артериальных болезней или тромбоза вен. Его врач добавил, что синяки соответствуют повреждениям мягких тканей из-за рукопожатий у человека с венозной недостаточностью.

Стоит отметить, что в апреле личный врач Трампа говорил, что никаких проблем со здоровьем у президента США нет и он полностью подходит для исполнения обязанностей.