Протесты в Иране набирают обороты, есть погибшие. Как страна жила до Исламской революции и чего сейчас хотят люди (видео)

Это самые масштабные акции неповиновения в стране с 2022 года

Протесты, что вспыхнули в Иране 28 декабря из-за напряженной экономической ситуации, набирают обороты. По состоянию на вечер 1 декабря было известно о по меньшей мере шести погибших.

Что надо знать:

Жители Ирана вышли на улицы из-за экономики, однако протест приобрел политическое содержание

Митингующие призывают к свержению режима аятоллы Али Хаменеи

Они также призывают к восстановлению монархии во главе с шахом

Об этом сообщает BBC. Reuters пишет, что полуофициальное информационное агентство Fars заявило, о гибели трех протестующих, еще 17 получили ранения. Это произошло во время нападения на полицейский участок в западной провинции Ирана Лорестан.

Известно также, что в ходе столкновений в городе Кухдашт погиб доброволец военизированного формирования "Басидж", связанного с Корпусом стражей исламской революции (КСИР). Кроме того, 13 представителей "народной милиции" пострадали от протестующих, вооруженных камнями.

Трамп пообещал помочь иранским протестующим

Если Иран будет стрелять и жестоко убивать мирных протестующих, что является их обычаем, Соединенные Штаты Америки придут им на помощь. Мы готовы к действию, — написал президент США в соцсетях

Массовые протесты в Иране – что известно

28 декабря в Тегеране владельцы магазинов закрыли свои торговые точки в знак протеста против ухудшения экономической ситуации в стране. Позже к акциям протеста присоединились жители других городов.

Протестующий в Иране

Уже 30 декабря произошли первые столкновения протестующих с полицией, которая пустила в ход слезоточивый газ. Протест начал набирать не только экономическую, но и политическую окраску. Участники используют лозунги "Смерть диктатору" и "Да здравствует король".

Люди ведут себя очень смело

Первый призыв может относиться к духовному лидеру Ирана аятоллу Али Хаменеи. Второй лозунг, возможно, призывает к возобновлению монархии во главе с шахом, свергнутой в Иране в результате Исламской революции 1978-1979 годов.

Что происходит с экономикой Ирана

Трудная экономическая ситуация связана с международными санкциями, наложенными на Тегеран из-за его ядерной программы. Трудности обострились на фоне войны с Израилем.

В 2025 году иранский риал потерял около половины своей стоимости по отношению к американскому доллару. В декабре инфляция в стране составила 42,5%. Сейчас один доллар стоит около 1,4 миллиона риалов.

Как жил Иран до 1979 года

В 1979 году Иран был провозглашен исламским государством. С тех пор в стране царит жесткий политический строй, женщины практически бесправны. Каждый десятый житель страны живет на грани бедности.

До этого 38 лет страной правил шах Мохаммед Реза Пахлави. Он активно сотрудничал с США и получал от них обильную помощь в обмен на гарантии свободного доступа к иранской нефти.

Шах стремился превратить отсталую в экономическом, культурном и техническом отношениях страну в мощное промышленное государство. Американские кредиты и резкий рост цен на нефть позволили шаху развивать промышленность, мир заговорил об иранском экономическом чуде.

Однако была и другая сторона — сотни тысяч вчерашних крестьян, приехавших в большие города работать на новых предприятиях, жили в ужасных условиях. Возрастало недовольство, которое в конце концов и позволило установить в стране режим аятолл.

Во времена Реза Пахлави женщинам разрешили снять хиджаб, учиться, чувствовать себя свободными в мужской компании. Жительницы Ирана носили мини и купальники.

Так выглядели жительницы Ирана до 1979 года

Так они вынуждены одеваться сейчас

Как сообщал "Телеграф", летом прошлого года США присоединились к операции Израиля по бомбардировке ядерных объектов Ирана, нанеся удары по трем из них. Все они в результате атаки были уничтожены.