США ударили по Ирану. Все об атаке на ядерные объекты, реакции и видео

Трамп подчеркнул, что на объект в Фордо был сброшен "полный комплект бомб"

Соединенные Штаты Америки в ночь на 22 июня присоединились к операции Израиля по бомбардировке ядерных объектов Ирана, нанеся удары по трем из них. Все они в результате атаки были уничтожены.

Об этом президент США Дональд Трамп написал на своей странице в социальной сети Truth Social. Операцию он назвал "выдающимся военным успехом" и поздравил американских военных.

"Мы завершили нашу исключительно успешную атаку на три ядерных объекта в Иране — Фордо, Натанз и Исфахан. Все самолеты покинули воздушное пространство Ирана", — написал Трамп.

Детали атаки

Президент Штатов подчеркнул, что на объект в Фордо был сброшен "полный комплект бомб", а самолеты благополучно вернулись на базу. Позже Трамп пригрозил, что на любое возмездие со стороны Ирана за действия США, будет применена гораздо большая сила, нежели в эту ночь.

В комментарии изданию Reuters американский чиновник сказал, что в атаке участвовали бомбардировщики B-2. Тем временем, по данным Fox News, бомбардировщики сбросили 6 бомб для уничтожения бункеров – каждая из которых весит 15 тонн. В целом при атаках на объекты в Натанзе и Исфахане якобы были использованы 30 ракет "Томагавк".

"Поздравление нашим крупным американским воинам. В мире нет другой армии, способной на такое. Сейчас – время для мира", – комментирует Трамп.

Стоит отметить, что Фордо является иранским заводом по обогащению урана, который расположен на глубине 80-90 метров под скальными породами. Он расположен в 150 км от столицы — Тегерана.

Карта комплекса Фордо / ВВС

В районе Натанз расположен еще один завод по обогащению урана, который является важнейшим элементом иранской ядерной программы. Также там расположена военная часть.

Карта основных ядерных объектов Ирана / ВВС

Реакция Израиля

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху выразил благодарность Дональду Трампу за решение нанести удар по ядерным объектам Ирана. Об этом стало известно из его видеообращения.

"Поздравляю, президент Трамп. Ваше смелое решение нацелить на ядерные объекты Ирана грозную и праведную мощь Соединенных Штатов изменит историю", — сказал Нетаньяху.

Он добавил, что израильская армия совершила в ходе операции "удивительные вещи", но действия Штатов против ядерных объектов Ирана в сравнении с этим были "непревзойденными".

"Они сделали то, что не смогла сделать ни одна другая страна на земле. История зафиксирует, что президент Трамп действовал, чтобы лишить самый опасный в мире режим самого опасного в мире оружия", — заявил премьер-министр.

Реакция Ирана

Иранские чиновники подтверждают бомбардировку ядерных объектов в Фордо, Натанге и Исфахане, сообщает израильский портал Ynet. Пресс-секретарь штаба по управлению кризисными ситуациями в иранской провинции Кум подтвердил, что ядерный объект в Фордо был атакован.

"Несколько часов назад после активации системы противовоздушной обороны Кума и идентификации враждебных целей часть территории ядерного объекта в Фордо подверглась нападению со стороны противника", — заявил он.

Тем временем, официальные лица в провинции Исфахан сообщили, что "ядерные объекты в Исфахане и Натанге подверглись нападению противника".

Реакция ООН

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш негативно высказался об операции США против ядерных объектов Израиля. Соответствующий пост он опубликовал на своей станице в социальной сети Х (бывший Twitter).

Он выразил серьезную обеспокоенность в связи с возможными последствиями этих действий для региональной и глобальной стабильности.

"Существует растущий риск того, что этот конфликт может быстро выйти из-под контроля – с катастрофическими последствиями для гражданского населения, региона и мира", — пишет Гутерриш.

В свою очередь он призывает стороны вернуться к диалогу и дипломатическим средствам разрешения споров. Кроме того, генсек ООН указал на важность соблюдения международного права и защиты гражданского населения в любых конфликтах.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Израиль в ночь на 13 июня нанес авиационные удары по Ирану. Были атакованы объекты ядерной программы Ирана и военные базы, ликвидирован начальник Генштаба Вооруженных сил Ирана и еще несколько высокопоставленных военных.