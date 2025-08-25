Союз бесполезен: в Иране громко обвинили Россию

В Тегеране растет разочарование "союзничком"

В Иране усомнились в необходимости союза с Россией. Там говорят, что во время 12-дневной войны в июне 2025 года Москва не только ничем не помогла Тегерану, но еще и предоставляла разведданные Израилю.

Об этом рассказал член Совета по определению политической целесообразности Ирана Сейед Мохаммад Садр в эфире местного канала Seenergyir. Его слова цитирует Al-Arabiya.

"Россия предоставила Израилю информацию о расположении систем противовоздушной обороны в Иране" Сейед Мохаммад Садр

По его словам, союз Тегерана и Москвы бесполезен, поскольку россияне ограничились словесной поддержкой, но не помогли Ирану оружием. Чиновник также отметил, что Кремль продал Турции свои передовые системы ПВО С-400, даже несмотря на то, что страна является членом НАТО.

Турция является членом НАТО. Что такое НАТО? Оно против России. Россия согласилась продать Турции С-400. Это совсем не про стратегическое партнерство, о котором мы долго говорили Сейед Мохаммад Садр

Он добавил, что Тегерану надо продолжать строить отношения с Москвой, но они должны быть "взрослыми" и без излишнего доверия.

Стоит отметить, что 17 января в Москве был подписан договор о стратегическом сотрудничестве между Россией и Ираном. Однако эксперты тогда отмечали, что он не предусматривает взаимную оборону, как это прописано в аналогичном договоре с КНДР.

Как сообщалось ранее, война между Израилем и Ираном длилась с 13 по 24 июня 2025 года и закончилась тем, что США нанесли несколько ударов по иранским ядерным объектам. В конечном итоге все стороны заявили о "победе", после чего последовало прекращение огня.