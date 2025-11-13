Украинские фирмы помогли Ирану создавать дроны: США ввели жесткие санкции

Санкционный список включает в себя фирмы из 8 стран, которые поставляли от оборудования для двигателей до компонентов для ракетного топлива.

США ввели санкции против украинских компаний за помощь Ирану в производстве ракет и дронов. В целом санкции введены против 32 человек и компаний из 8 стран.

Согласно сообщению Министерства финансов США, под санкции Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) попали две украинские компании — GK Imperativ Ukraina LLC и Ekofera LLC. По данным США, они выступали посредниками в снабжении Ирана аэрокосмических материалов для государственной компании Iran Aircraft Manufacturing Industrial Company (HESA) ,производящая иранские военные самолеты и беспилотники серии Ababil.

Иранский беспилотник Ababil-3

О каких технологиях идет речь

По данным США, иранский посредник Бахрам Табиби использовал украинские фирмы для обхода международных ограничений и закупок оборудования в пользу HESA. Среди товаров – индикаторы положения и магнитометры.

В санкции также попали иранские граждане Батул Шафией и Саид Пахлавани Неджад, которые, по утверждению Вашингтона, помогали организовывать финансовые переводы и поставки из Украины в Иран. Последний "способствовал продаже HESA компонентов генератора переменного тока, двигателей, индикаторов положения, датчиков и другого оборудования".

На что повлияют санкции

Новые ограничения предполагают блокировку всех активов определенных компаний и лиц на территории США, а также запрет американским гражданам и компаниям вести с ними любые операции. Минфин США подчеркнул, что шаг направлен на "нарушение глобальных сетей снабжения", которые снабжают Иран материалами для производства твердотопливных ракетных двигателей и беспилотных аппаратов.

Против кого еще ввели ограничения

Компании из Германии, ОАЭ, Индии, Турции получили санкции за поставку компонентов для ракетного топлива. Несколько турецких компаний были также задействованы в финансовых операциях в пользу иранских поставщиков двигателей для БПЛА. Компании из Китая застряли на поставках химических компонентов и технологий двойного назначения для ракет и беспилотников, гонконгские компании осуществляли финансовое посредничество в схемах снабжения двигателей для Shahed-131/136. Также многие иранские компании принимали участие в разработке оружия для Ирана.

Отметим, что Россия использует иранские технологии для совершенствования и копирования. В частности, "шахеды" стали основой для российского дрона "Герань". В 2024 году сообщалось, что Иран может передать России новые ракетные технологии, для оружия бьющего до 700 км. Среди вероятных вариантов называли и тактические ракеты малой дальности Ababil.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что российские инженеры продолжают модернизировать иранские "шахеды". В частности, в ноябре сделали их более устойчивыми к средствам РЭБ.