Протести в Ірані набирають обертів, є загиблі. Як країна жила до Ісламської революції і чого зараз хочуть люди (відео)

Це — наймасштабніші акції непокори у країні з 2022 року

Протести, що спалахнули в Ірані 28 грудня через напружену економічну ситуацію, набирають обертів. Станом на вечір 1 грудня було відомо про щонайменше шістьох загиблих.

Що відомо:

Жителі Ірану вийшли на вулиці через економіку, проте протест набув політичного змісту

Мітингарі закликають до повалення режиму аятоли Алі Хаменеї

Вони також закликають до відновлення монархії на чолі з шахом

Про це повідомляє BBC. Reuters пише, що напівофіційне інформаційне агентство Fars заявило, про загибель трьох протестувальників, ще 17 отримали поранення. Це сталося під час нападу на поліцейську дільницю в західній провінції Ірану Лорестан.

Відомо також, що в ході сутичок у місті Кухдашт загинув доброволець воєнізованого формування "Басідж", пов'язаного з Корпусом вартових ісламської революції (КВІР). Крім того, 13 представників "народної міліції" постраждали від протестувальників, що були озброєні камінням.

Масові протести в Ірані — що відомо

28 грудня в Тегерані власники магазинів закрили свої торгові точки на знак протесту проти погіршення економічної ситуації в країні. Пізніше до акцій протесту приєдналися жителі інших міст.

Протестувальник в Ірані

Вже 30 грудня сталися перші зіткнення протестувальників із поліцією, яка пустила в хід сльозогінний газ. Протест почав набирати не лише економічного, але й політичного забарвлення. Учасники використовують гасла "Смерть диктатору" та "Хай живе король".

Люди поводяться дуже сміливо

Перший заклик може відноситися до духовного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї. Друге гасло, можливо, закликає до відновлення монархії на чолі з шахом, яка була повалена в Ірані в результаті Ісламської революції 1978-1979 років.

Що відбувається з економікою Ірану

Важка економічна ситуація пов'язана з міжнародними санкціями, накладеними на Тегеран через його ядерну програму. Проблеми загострилися на тлі війни з Ізраїлем.

У 2025 році іранський ріал втратив близько половини своєї вартості стосовно американського долара. В грудні інфляція в країні сягнула 42,5%. Зараз один долар коштує близько 1,4 мільйона ріалів.

Як жив Іран до 1979 року

У 1979 році Іран був проголошений ісламською державою. З того часу в країні панує жорсткий політичний лад, жінки практично безправні. Кожен десятий житель країни живе за межею бідності.

До цього 38 років країною правив шах Мохаммед Реза Пахлаві. Він активно співпрацював із США та отримував від них щедру допомогу в обмін на гарантії вільного доступу до іранської нафти.

Шах прагнув перетворили відсталу в економічному, культурному і технічному відношеннях країну на потужну промислову державу. Американські кредити і різке зростання цін на нафту дали змогу шаху розбудовувати промисловість, світ заговорив про іранське економічне диво.

Однак був і інший бік — сотні тисяч учорашніх селян, які приїхали до великих міст працювати на нових підприємствах, жили у жахливих умовах. Зростало незадоволення, яке врешті решт і дало змогу встановити в країні режим аятол.

В часи Реза Пахлаві жінкам дозволили зняти хіджаб, вчитися, почуватися вільними у чоловічій компанії. Жительки Ірану носили міні та купальники.

Так виглдали жительки Ірану до 1979 року

Так вони змушені одягатися зараз

Як повідомляв "Телеграф", влітку минулого року США приєдналися до операції Ізраїлю з бомбардування ядерних об’єктів Ірану, завдавши ударів по трьох з них. Всі вони внаслідок атаки були знищені.