"Сергей, с Рождеством": Рубио подколол Лаврова из-за Венесуэлы

Американский чиновник высказался в ответ на критику Москвы, подчеркнув, что у российской стороны сейчас хватает проблем на другом направлении

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров осудил операцию США в Венесуэле. В ответ на это госсекретарь США Марко Рубио заявил, что у "России и так дел по горло в Украине".

Что нужно знать:

От Москвы ожидали лишь риторической поддержки режима Мадуро

Рубио в этом же разговоре поздравил Лаврова с Рождеством

Вашингтон считает, что реакция России не меняет понимания событий

В ходе общения с журналистами, в ответ на вопрос о реакции России на операцию США в Венесуэле, Рубио сказал, что действия РФ ожидаемы.

"Да, нас не интересует эскалация России в отношении Венесуэлы. Имею в виду, что мы ожидали, что они окажут риторическую поддержку режиму Мадуро", — заявил он.

Рубио также иронично добавил, что у Москвы сейчас другие приоритеты.

"Думаю, у них и так дел по горло в Украине. И если Лавров смотрит: Сергей, с Рождеством!" — пояснил госсекретарь США.

Также, по его словам, Штаты ожидали реакцию Москвы.

"Риторика, которую мы слышим, заключается в том, что это не является фактором, влияющим на наше понимание всего происходящего", — подытожил он.

Реакция России

Сергей Лавров и вице-президент Венесуэлы Делси Родригес высказались в пользу недопущения дальнейшей эскалации и нахождения выхода из положения путем диалога. Об этом заявили на сайте МИД РФ.

"С. Лавров выразил твердую солидарность с народом Венесуэлы перед лицом вооруженной агрессии. Россия продолжит поддерживать курс Боливарианского Правительства, направленный на защиту национальных интересов и суверенитета страны", — говорится в сообщении.

Предыстория

В ночь на 3 января 2026 года в столице Венесуэлы Каракасе прозвучала серия мощных взрывов. Американские спецназовцы из элитного подразделения "Дельта" провели молниеносную операцию и захватили президента Николаса Мадуро вместе с его супругой. Главу страны вывезли из Венесуэлы для привлечения к уголовной ответственности в США по обвинениям в наркотерроризме и других преступлениях.

В сети показали первые кадры после прибытия Мадуро в Нью-Йорк.

Как известно, в Соединенных Штатах Америки Мадуро грозит четыре пожизненных срока. Он обвиняется по трём статьям:

Участие в заговоре, связанном с наркотеррористической деятельностью;

Контрабанда кокаина в США;

Использование и хранение пулемётов и взрывчатых устройств в рамках наркотеррористической деятельности.

