Путин страшно боится: Игаль Левин о важном моменте истории с Мадуро

Владимир Путин очень не хочет, чтобы с ним повели, как с главным Венесуэлы

Задержание и доправка на суд в США Николаса Мадуро серьезно обеспокоило властную верхушку РФ. В частности, такая судьба ужасно пугает главу Кремля Владимира Путина.

В этой ситуации российские элиты продемонстрировали довольно слабую реакцию на действия США. Об этом израильский военный обозреватель Игаль Левин рассказал в интервью радио NV.

Эксперт напомнил, что 3 января 2020 года по приказу президента США Дональда Трампа был уничтожен иранский генерал Корпуса Стражей Исламской Революции (КСИР) Кассем Сулемани. Его ликвидация произвела сильнейшее впечатление на весь мир. В том числе и Владимира Путина.

"Он раза три публично говорил об этом. Он реально этого боится. Он боится, что его, как Мадуро, вычеркнут и вынесут за пределы списка нетронутых. А потом судьба Каддафи, Мадуро, Саддама Хусейна и так далее. Вот это реально страх именно Путина. Я думаю, здесь на самом деле это и страх, в том числе, какой-то части элиты Кремля. Но то, что это страх самого Путина, это несомненно так", — сказал Левин.

По его словам, стоит вспомнить, какой Путин был радостный, когда узнал, что американцы хотят с ним договариваться. А потом будут стелить перед ним красные дорожки на Аляске.

"Трамп идет ему навстречу, протягивает ему постоянно руку, американцы предлагают планы по восстановлению российской экономики, выводу России из изоляции, возвращению в G 7 и G20 и т.п. Это же просто детская радость. Путин нацепил на себя военную форму, бегает теперь везде, фотографируется, снимается, везде он заявляет, что будет воевать, никто его не остановит, сыпет угрозами Европе и так далее", — отметил Левин.

Он подчеркнул, что возникают вопросы, откуда у Путина такая уверенность и храбрость? Вероятно, не из-за того, что его солдаты на лошадях, "Жигулях" или на "буханках" идут на штурм украинских позиций.

"Нет, у него радость от того, что, во-первых, армия сохраняет управляемость, и люди продолжают умирать… А второе — это то, что самый главный, по сути, жандарм планеты стелит ему красную дорожку и говорит ему: "Не волнуйся, ты остаешься в этом клубе. Мы не рассматриваем тебя как потенциального Каддафи, Сулеймани или Мадуро". Но страх у него все же остается", — подчеркнул Левин.

Он добавил, что следует обратить внимание на сдержанную реакцию РФ по поводу ареста Николаса Мадуро. Также, по состоянию на 5 января, глава Кремля тоже не делал никаких заявлений в защиту своего "союзника".

"Там что-то Лавров говорил, Медведев об этом точно написал. Песков что-то сказал. Ну, Путин вроде бы не высказывался. Хотя все кто должны были уже высказались по этому поводу. Есть официальные заявления Европы, стран Латинской Америки, Ирана и др. Высказался даже ХАМАС, а Путин молчит. Хотя опять же это не просто какой-то дружеский режим, они вкладывали туда деньги, миллиарды. Путин просто пошел в возражение и молчит. Именно того, что произошло с главой Венесуэлы, он реально боится. То есть, это реально страх Путина", – резюмировал Левин.

Иголь Левин. Фото Facebook

Ранее "Телеграф" рассказывал, что фото задержанного Мадуро запустило новый модный флешмоб. Футболисты испанской "Мальорки" вышли на матч в таких же костюмах, как и у диктатора.