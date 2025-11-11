Вероятный следующий президент России пришел на совещание с Путиным в неприлично дорогих часах (фото)

На эти часы рядовому россиянину нужно копить несколько лет

Александр Бортников — директор российской Федеральной службы безопасности, который работает на этой должности с 2008 года. В 2022 году украинская разведка называла именно его вероятным следующим президентом России в случае отстранения Путина с этой должности. Теперь стало известно, что на "ядерный Совбез" с президентом РФ и другими представителями российской власти Бортников пришел в неприлично дорогих часах.

Как пишет российский телеграм-канал "Можем объяснить", часы Бортникова — это "вечники" швейцарского бренда люксовых часов Ulysse Nardin. Стоимость именно модели Perpetual, как у директора ФСБ, на специализированных сайтах достигает 37 тысяч долларов. По нынешнему курсу рубля — это около 3 миллионов.

Бортников в неприлично дорогих часах за три миллиона рублей

Другие члены Совбеза тоже не отказывают себе в роскоши носить дорогие часы, но они скромнее, чем у Бортникова. Так, например, на этом сборище экс-министр обороны Шойгу появился в часах Porsche Design P6000, а председатель Госдумы Володин — Zenith El Primero. Обе эти модели стоят около 1,5 миллиона рублей каждая.

Шойгу и Володин с часами чуть скромнее, чем у Бортникова

А вот сам Путин на "ядерном Совбезе" был без часов. Однако ранее президент РФ появлялся на публике в швейцарских часах Blancpain Leman Aqua Lung Grande Date. Их стоимость в зависимости от комплектации может варьироваться от 12 до 22 тысяч долларов. Говорят, что это самые любимые часы Путина.

Любимые часы Путина от швецарского бренда Blancpain

