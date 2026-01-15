У Европы есть три сценария спасения Гренландии от Трампа — СМИ

Европейские страны задумались над обеспечением безопасности Гренландии

Новые заявления Дональда Трампа о том, что США необходима Гренландия, заставляют нервничать европейских чиновников. Поэтому они рассматривают три сценария спасения острова от возможных действий американского руководства.

На фоне "посягательств" президента США на Гренландию союзники по НАТО усилили оборону острова, направив туда около 35 военных. Об этом пишет The Economist.

Первый сценарий называется "Разрядка напряженности". Это возможная попытка успокоить Трампа и доказать, что Россия или Китай не представляют угрозы острову. Сообщается, что 18 января Дания и США обсудят это на уровне рабочей группы. Также обсуждается создание миссии "Арктический часовой".

Следующий план — "Сдерживание и контрмеры". Экономическое давление на США. Предлагаются санкции против американских компаний, добывающих ресурсы Гренландии без разрешения или даже радикальные шаги: распродажа гособлигаций США и закрытие американских военных баз в Европе.

Третий план — "Ожидание новой цели". Надежда на то, что Трамп просто переключится на другие вопросы, после того, как утихнет эйфория от операции в Венесуэле. Например, Иран или выборы 2026 года. Также предполагается, что высказывания президента США – это лишь блеф для получения уступок от Дании.

Что известно о Гренландии

Как писал "Телеграф", Гренландия — это автономная территория, входящая в состав Дании. Она является самым большим островом на планете. Большинство населения Гренландии составляют инуиты. Они более 200 лет были единственными жителями острова после того, как скандинавские поселения исчезли. Но предки гренландских инуитов прибыли на полуостров с местности современной Канады, но не из США.

Около 80% территории Гренландии покрыто льдом. Под ледниками имеются значительные запасы нефти, газа и редких металлов.

Гренландия почти втрое больше территории Украины, превышает площадь Мексики и примерно равна Саудовской Аравии. Чтобы лучше представить масштабы, следует отметить, что на территории Гренландии могли бы разместиться одновременно Франция, Германия, Испания, Италия, Греция и Великобритания.

