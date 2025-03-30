За 100 лет до посягательств на Гренландию: как США купили у Дании острова

Исторические примеры экспансии США с использованием мягкой и жесткой силы

Империализм – государственная политика, практика и пропаганда расширения и господства государства путем прямого захвата территории или в результате получения политического и экономического контроля. Это устоявшееся понятие, однако оно не в полной мере раскрывает сущность империалистической политики.

"Трампа не беспокоит, что кричат европейцы"

Мировые империи включали в свой состав территории других государств (например, такие империи, как Римская, Византийская, Османская) или в основном соседние территории (такие как евроазиатская Российская, ее продолжением был СССР, и "демократическая", а затем и путинская Россия), или колониальные владения на других континентах – как Британская, Французская, Испанская, Португальская, Германская, Японская, Итальянская…

В Советском Союзе понятие "империализм" всегда напрямую связывали с капитализмом, хотя всю политику Страны Советов и до Второй мировой войны, и после ее завершения, особенно в эпоху холодной войны, можно смело назвать империалистической в отношении государств-сателлитов из Варшавского блока и многих стран третьего мира.

Есть еще такое понятие как "экспансионизм", благодаря которому происходит расширение власти государства-субъекта с имперскими амбициями над государствами-объектами. И часто эта реальная или прикрытая демагогией, историческими баснями (как в случае с Кремлем) агрессия проводится с использованием "мягкой силы" (дипломатических усилий, культурного варианта империализма) или "жесткой силы" (военной и экономической мощи). Современная Россия использует последние 17 лет, начиная с агрессии против Грузии, в первую очередь последний вариант агрессии.

Процитируем Джей Ди Венса, вице-президента США, государства, которое со времени начала уже широкомасштабной войны России против Украины было нашим верным, хоть и не совсем последовательным союзником. Вэнс совсем недавно, 23 марта, сказал: "Дания, которая контролирует Гренландию, не выполняет свою работу, она не является хорошим союзником. Если это означает, что нам нужно занять больше территориальных интересов в Гренландии, то президент Трамп так и поступит. Его не беспокоит, что кричат европейцы, его волнуют американцы".

Как видим, во внешней политике мирового лидера произошли серьезные изменения. Демократическое государство буквально в последние месяцы, после победы на президентских выборах кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа, стало непредсказуемым игроком на мировой шахматной доске, выставляя агрессивные территориальные претензии Канаде, Дании (Гренландия) и Панаме (возвращение контроля над Панамским каналом). В политике Белого дома стали ярко проявляться империалистические нотки. Фактически на наших глазах идет разрушение единства демократического Запада.

Покупка Аляски, аннексия Техаса и не только

В истории этого мощного государства есть интересные и назидательные примеры такого поведения в не таком уж далеком прошлом, с использованием и "жесткой силы", и "мягкой силы"…

Когда завершалась Гражданская война в США (1861—1865), президент страны Авраам Линкольн обратил внимание на ближайшие острова в Карибском море, которые могли бы выполнять роль военно-морской базы и станции для заправки работавших на углях пароходов. Три крупнейших острова Наветренных островов в архипелаге Малых Антильских островов, принадлежавших Дании (они назывались Датская Вест-Индия) — Сент-Томас, Сент-Джон и Санта-Крус, — были привлекательной целью. В Вашингтоне отмечалось наличие широкой природной гавани возле города Шарлотта-Амалия на острове Сент-Томас, хорошо защищенной от штормов и возможных нападений. Это был важный транзитный порт на морских путях между Северной и Южной Америкой, где при господстве датчан процветала работорговля и производство сахара.

Гавань в городе Шарлотта-Амалия на острове Сент-Томас. Фото 1893 года

Итак, в 1867 году (уже при президентстве Эндрю Джонсона) состоялись секретные переговоры с участием государственного секретаря США Уильяма Генри Сьюарда и датского дипломата Вальдемара Рудольфа Растлоффа. Обсуждалась на них продажа Копенгагеном пока двух из трех островов (Сент-Томас и Сент-Джон) архипелага. Остров Санта-Крус оказался за рамками переговоров из-за того, что правительство Дании должно было обсуждать этот вопрос с бывшими хозяевами – французами.

Все шло к ратификации предстоящего соглашения: 24 октября того же года правительство Дании и король Кристиан VIII одобрили его в целом. Цена вопроса оказалась немалой: 7,5 млн долларов золотом. Однако, когда даже были подписаны документы, острова пострадали от мощного урагана. Дату их передачи постоянно откладывали, а в начале 1870 года, при каденции нового президента — генерала Улисса Гранта — вопрос и вовсе положили под сукно…

Кстати, в то время это был не первый пример империалистического по сути поведения новорожденной нации: попытка "ястребов" из Капитолия захватить Канаду во время англо-американской войны 1812—1815 годов, фактически аннексия Техаса, находившегося под суверенитетом Мексики в 1845 году, в результате которой Мексика потеряла более половины территории на севере.

Немного забегая вперед, скажем и о мирном разрешении неизбежного конфликта на Аляске (1518,8 кв. км, для сравнения: суверенная территория Украины 603,7 кв. км), которую за 7,2 млн долларов золотом американское правительство выкупило у Российской империи в мае 1867 года. Династия Романовых после болезненного и позорного поражения в Крымской войне пыталась избежать военного столкновения с Великобританией, а возможно, и с США (но эта очень интересная история с политико-экономическим привкусом стоит отдельного разговора). Это приобретение оказалось действительно "золотым" для американцев…

Датское королевство на то время уже начало избавляться от своих колоний в разных частях мира – в Индии, Африке и Северной Америке – из-за сложностей с их содержанием. В 1850 году датская колония "Золотой Берег" (современная Гана) в Западной Африке была продана Великобритании за чисто символические 10 тысяч фунтов стерлингов. Именно на этих землях, несмотря на запрет на работорговлю, местные племена продолжали ее нелегально. Как и более двух веков до этого рабы попадали через Атлантику как раз в Датскую Вест-Индию, где рабство было запрещено только 3 июля 1848 года. Там чернокожие африканцы – первая партия рабов прибыла на остров Сент-Томас еще в 1673 году – работали в ужасающих условиях на плантациях сахарного тростника. Однако уже в середине XIX века содержание островов окончательно стало экономически нерентабельным.

Рабочие на сахарной плантации в Датской Вест-Индии, ориентировочно после 1910 года

Как британский шпион инициировал продажу островов

Первую попытку избавиться от колонии в Вест-Индии правительство Дании предприняло в 1864 году во время мирных переговоров после проигранной Германскому Союзу войны за Шлезвиг и Гольштейн. Однако прусские и австрийские дипломаты отклонили это предложение.

К вопросу о продаже островов архипелага вновь вернулись в 1896 году. Инициатором был датский морской офицер, дипломат, шпион британской спецслужбы MI6 (как оказалось впоследствии), аферист и известный детский (!) писатель Уолтер Кристмас-Диркинк-Холмфельд. Его дед, датский адмирал Джон Кристмас в 1871—1873 годах занимал должность губернатора этой колонии. А значит, внук был в курсе проблем Датской Вест-Индии.

Уолтер Кристмас с женой Рагнхильд Юттой Вебер и дочерью Аей, который он посвящал свои детские рассказы. Рождество, около 1890 года

Долгие переговоры с США на какое-то время прервались, внук адмирала даже обращался с аналогичным предложением в 1899 году к правительству Германской империи, однако безуспешно. Уолтер попытался действовать уже напролом, выйдя на прямой контакт с президентом США Уильямом Мак-Кинли, известным своим желанием "сделать Америку сильной" (увеличил армию до 100 тысяч, вводил высокие протекционистские пошлины).

Предвыборный плакат Уильяма Мак-Кинли после первой каденции. Президент проводит кампанию на золотой монете (золотой стандарт) при поддержке солдат, бизнесменов, фермеров и чиновников, заявляя о неизбежном процветании США во внутренней политике и победе во внешней, 1900 год.

Значительную роль в изменении внешнеполитической стратегии США сыграла нашумевшая книга будущего контр-адмирала флота Альфреда Тайера Мэхэна "Влияние морской силы на историю. 1660—1783", вышедшая в свет в 1890 году. Государство на время отошло от изоляционизма и стало активно действовать в первую очередь на морских коммуникациях. В 1898 году именно американцы во время испано-американской войны окончательно "добили" испанскую колониальную империю, развернув боевые действия на Кубе и Филиппинах.

Итак, ловкий датчанин хотел получить 10% отступных от суммы в пять миллионов долларов. Это астрономическая по тем временам сумма. Однако разгорелся грандиозный скандал: он был обвинен в попытке подкупа членов правительства США; в Конгрессе оппозиционеры-демократы потребовали расследования в рамках специальной комиссии. Оно завершилось ничем – сказалась ювелирная работа профессионального шпиона, которого оправдали по всем пунктам обвинения.

Уже в 1900 году продолжились консультации, которые инициировал новый государственный секретарь США Джон Хэй. И снова была озвучена цена в пять миллионов долларов, но договор после почти двух лет переговоров не ратифицировал парламент в Копенгагене из-за ряда нерешенных вопросов: гарантии населению колонии в проведении референдума, их правовой статус и беспошлинный экспорт сахара в США. В Дании поднялась волна по защите заокеанских территорий, был проведен ряд реформ в Вест-Индии…

Плантация Фрэнчменс Бай на острове Сен-Томас, XIX век

Трагическим и неоднозначным фактом, который, возможно, напрямую связан с внешнеполитической деятельностью Белого дома в конце XIX века, является то, что через несколько месяцев, 6 сентября 1901 года, во время Панамериканской выставки в Баффало Леон Чолгош, анархист польского происхождения, дважды стрелял в президента США, который скончался от сепсиса 14 сентября…

Ситуация кардинально поменялась с началом Первой мировой войны в августе 1914 года. США вновь обратились к правительству Дании, потому что после открытия 15 августа судоходства на контролируемом Вашингтоном Панамском канале стратегическое значение трех островов Датской Вест-Индии возросло. Кайзеровская Германия предприняла военные действия не только на континенте, но и на море и в Атлантике. На этот раз правительство европейского государства из-за наличия границы с Германской империей и своего нейтрального статуса уже в 1915 году стало договариваться с США о передаче островов на Карибах.

Процесс продажи был засекречен. И снова возник скандал, заставивший правящую коалицию из социал-демократов и партии "Венстре" объявить референдум, на котором 64,2% голосов проголосовали за продажу. Кстати, это был первый референдум в королевстве, в котором участвовали женщины. Очень важно в свете сегодняшних новостей: США признали право Датского королевства на Гренландию, а также не признали претензии Норвежского королевства на необитаемую часть Восточной Гренландии. В свою очередь Копенгаген не проводил референдум на островах (неофициальный прошел, и на нем абсолютное большинство проголосовало "за" продажу) и не оговаривал тарифы и экспорт сахара.

Последний парад датских моряков с оркестром на острове Санта-Крус (Сент-Круа), 16:00 31 марта 1917 года. Флаг Дании (Даннеброг) через несколько минут будет заменен на флаг США

Президент США Вудро Вильсон и государственный секретарь Роберт Лансинг подписали договор 16 января 1917 года. Цена вопроса оказалась высокой – 25 миллионов долларов золотом. 31 марта того же года в 16:00 Даннеброг (национальный флаг Дании) спустили на всех трех островах архипелага. Виргинские острова стали неинкорпорированной (зависимой) территорией, которая и сегодня находится под управлением правительства США…