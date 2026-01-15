У Європи є три сценарії порятунку Гренландії від Трампа - ЗМІ

Європейські країни задумались над забезпеченням безпеки Гренландії

Нові заяви Дональда Трампа про те, що США необхідна Гренландія змушують нервуватись європейських посадовців. Тому вони розглядають три сценарії порятунку острова від можливих дій американського керівництва.

На фоні "зазіхань" президента США на Гренландію союзники по НАТО посилили оборону острова, направивши туди близько 35 військових. Про це пише The Economist.

Перший сценарій має назву "Розрядка напруженості". Це можлива спроба заспокоїти Трампа та довести, що Росія чи Китай не становлять загрози острову. Повідомляється, що 18 січня Данія та США обговорять це на рівні робочої групи. Також обговорюється створення місії "Арктичний вартовий".

Дональд Трамп

Наступний план — "Стримування та контрзаходи". Економічний тиск на США. Пропонуються санкції проти американських компаній, що видобувають ресурси Гренландії без дозволу, або навіть радикальні кроки: розпродаж держоблігацій США та закриття американських військових баз у Європі.

Неселений пункт з прапором Гренландії

Третій план — "Очікування нової цілі". Сподівання на те, що Трамп просто переключиться на інші питання, після того, як вщухне ейфорія від операції у Венесуелі. Наприклад Іран або вибори 2026 року. Також припускається, що висловлювання президента США — це лише блеф для отримання поступок від Данії.

Дональд Трамп

Що відомо про Гренландію

Як писав "Телеграф", Гренландія — це автономна територія, яка входить до складу Данії. Вона є найбільшим островом на планеті. Більшість населення Гренландії становлять інуїти. Вони понад 200 років були єдиними мешканцями острова після того, як скандинавські поселення зникли. Але пращури гренландських інуїтів прибули на острів з території сучасної Канади, але не зі США.

Близько 80% території Гренландії покрито льодом. Під льодовиками є значні запаси нафти, газу та рідкісних металів.

Гренландія с космосу. Фото Вікіпедія

Гренландія майже втричі більший за територію України, перевищує площу Мексики та приблизно дорівнює Саудівській Аравії. Щоб краще уявити масштаби, варто зазначити, що на території Гренландії могли б розміститися одночасно Франція, Німеччина, Іспанія, Італія, Греція та Велика Британія.

Гренландія на мапі. Фото Вікіпедія

Раніше "Телеграф" розповідав, як США купили у Данії острови, ще за 100 років до зазіхань на Гренландію.