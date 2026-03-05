Без соды и уксуса: украинка подсказала дешевое средство для мытья окон (видео)

Сделать это средство можно своими руками

Вот и пришла весна, а значит совсем скоро начнется традиционный для украинцев сезон уборки и мытья окон после долгой зимы. Есть много способов, как помыть окна, но не все они эффективные. Однако украинка нашла неожиданное решение, которое хорошо моет окна без разводов и пятен.

"Телеграф" делится лайфхаком от пользовательницы тик-ток, как в домашних условиях сделать свое средство для уборки окон.

Лайфхак для очистки окон

Как оказалось, сделать средство для мытья стекла можно своими руками. Для этого понадобится вода, емкость с пульверизатором и ополаскиватель для посудомоечных машин. Как рассказала украинка в своем тик-ток видео, нужно разбавить ополаскиватель с водой в примерной пропорции 10 к 1 (где 10 — это вода) и залить в емкость с распылителем. Такого средства должно хватить надолго.

По словам пользовательницы, средство для мытья окон с ополаскивателем для посудомоечных машин ничем не уступает покупным средствам. А иногда оно даже эффективнее, ведь после этого средства окна быстрее высыхают.

Отметим, что перед тем, как приступать к мытью окон, нужно собрать с них пыль, особенно уделить внимание рамам и подоконникам. А уже потом можно мыть само стекло, используя сделанное средство с ополаскивателем и мягкую тряпку из микрофибры.

