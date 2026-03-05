Укр

Эта "паста" удалит даже застарелый жир: австралийка поделилась секретом идеально чистой духовки

Автор
Катерина Любимова
Дата публикации
Читати українською
Автор
Как очистить духовку от жира Новость обновлена 05 марта 2026, 15:02
Как очистить духовку от жира. Фото Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Отмыть духовку от застарелого жира бывает непросто

Не всегда для удаления жира и нагара с посуды или стенок духовки нужны агрессивные химические средства. Существуют простые и эффективные лайфхаки, которые помогают легко справиться с этой проблемой.

В TikTok австралийка поделилась видео, как можно быстро вернуть духовке прежний блеск. На это потребуется минимум средств.

Как очистить духовку от жира

После каждого использования на духовке остаются жир и нагар, особенно если не мыть ее регулярно. Со временем эти загрязнения пригорают, и застарелые пятна убрать становится намного сложнее. Но есть простой и безопасный способ, который поможет сделать духовку идеально чистой и сияющей.

Для начала выньте все решетки и противни, удалите остатки пищи со стенок и дна духовки. Затем приготовьте пасту: смешайте 1 стакан пищевой соды, 1/4 стакана жидкого средства для мытья посуды и немного воды, чтобы получилась густая паста. Нанесите ее равномерно на внутренние стенки духовки и дверцу, уделяя внимание особенно загрязненным участкам.

Оставьте пасту на 30 минут, чтобы сода подействовала и разрыхлила жир и нагар. После этого возьмите губку или мягкую тряпку и тщательно протрите все поверхности. В завершение смойте остатки пасты чистой водой и насухо протрите духовку. Результат вас порадует.

Как удалить жир из духовки
Как удалить жир из духовки

"Телеграф" писал ранее, как сделать сковороду идеально чистой за 10 минут. Воспользуйтесь этим лайфхаком.

Теги:
#Очищение #Жир #Духовка #Лайфхак