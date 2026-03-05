Эта "паста" удалит даже застарелый жир: австралийка поделилась секретом идеально чистой духовки

Отмыть духовку от застарелого жира бывает непросто

Не всегда для удаления жира и нагара с посуды или стенок духовки нужны агрессивные химические средства. Существуют простые и эффективные лайфхаки, которые помогают легко справиться с этой проблемой.

В TikTok австралийка поделилась видео, как можно быстро вернуть духовке прежний блеск. На это потребуется минимум средств.

Как очистить духовку от жира

После каждого использования на духовке остаются жир и нагар, особенно если не мыть ее регулярно. Со временем эти загрязнения пригорают, и застарелые пятна убрать становится намного сложнее. Но есть простой и безопасный способ, который поможет сделать духовку идеально чистой и сияющей.

Для начала выньте все решетки и противни, удалите остатки пищи со стенок и дна духовки. Затем приготовьте пасту: смешайте 1 стакан пищевой соды, 1/4 стакана жидкого средства для мытья посуды и немного воды, чтобы получилась густая паста. Нанесите ее равномерно на внутренние стенки духовки и дверцу, уделяя внимание особенно загрязненным участкам.

Оставьте пасту на 30 минут, чтобы сода подействовала и разрыхлила жир и нагар. После этого возьмите губку или мягкую тряпку и тщательно протрите все поверхности. В завершение смойте остатки пасты чистой водой и насухо протрите духовку. Результат вас порадует.

Как удалить жир из духовки

"Телеграф" писал ранее, как сделать сковороду идеально чистой за 10 минут. Воспользуйтесь этим лайфхаком.