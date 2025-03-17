Сильная магнитная буря должна завершиться, но впереди еще одна: прогноз на март

На обновленном графике колебаний есть еще одна магнитная буря

Затяжная магнитная буря, бушевавшая в течение всей прошлой недели, прогнозируется и в понедельник, 17 марта. Есть вероятность, что ее сила упадет уже скоро, однако ученые предупреждают, что прогноз может не оправдаться и шторм продолжится.

Обновленный график геомагнитных штормов обнародовал сайт Meteoagent, который составляет свой прогноз на основе спутниковых систем NOAA, TESIS и научных международных метеорологических лабораторий по всему миру. Согласно его данным, сейчас, 17 марта, держится 5-балльная сильная магнитная буря.

На следующий день, 18 марта, ее сила упадет до 4 баллов, то есть до среднего шторма.

Кроме того, в конце марта также ожидаются две магнитные бури 4 и 5 баллов. Они должны состояться 27-28 марта, в четверг-среду.

Ученые объяснили, что график геомагнитных штормов обновляется каждые 10 минут, ведь данные поступают от активности светила. Поэтому прогнозы меняются на протяжении всех суток.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о прогнозе погоды относительно того, когда украинцам снова ожидать повышения температуры.