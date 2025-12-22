Минус русский генерал. Кто был в машине, которая взорвалась в Москве (фото)

Взрывная волна зацепила и другие машины

В понедельник, 22 декабря, в Москве утром взорвался автомобиль, в котором мог быть российский генерал-майор Фанил Сарваров. Известно, что 56-летний водитель умер.

Что нужно знать:

Одной из причин взрыва медиа называют самодельное взрывное устройство (СВУ)

Официально личность водителя не называют, но вероятнее всего речь идет именно о генерал-майоре РФ Сарварове

Состояние пострадавшего оценивали как крайне тяжелое

UPD: По данным медиа, Сарваров скончался в больнице. Мощность СВУ, вызвавшего взрыв автомобиля в Москве, составило около 300 граммов в тротиловом эквиваленте. Взрыв слышали жители домов, расположенных в двух кварталах от места происшествия.

Как сообщают росСМИ, взрыв прогремел около 7:00, когда автомобиль начал движение. Сила ударной волны зацепила и соседние машины, повреждено по меньшей мере 7 автомобилей.

Как выглядит авто, которое взорвалось

На место взрыва приехали спасатели

Известно, что около 6:55 в Москве по улице Ясеневой взорвался автомобиль. За рулем якобы находился российский генерал-майор Фанил Сарваров — участник Чеченской, Сирийской и Украинской кампаний РФ. Он занимает должность начальника управления оперативной подготовки ВС РФ.

Место взрыва в Москве

По данным росмедиа, причина взрыва — самодельное взрывное устройство, которое было заложено под днище Kia Sorento. Через несколько минут после начала движения, машина взорвалась, даже не выехав со двора многоэтажек. Как видно на фото, авто получило значительные повреждения, больше всего пострадал передний бампер.

Фанил Сарваров

Официально информацию, что ранен российский генерал-майора Сарваров, не подтверждали. Но росСМИ пишут, что у 56-летнего потерпевшего множественные осколочные ранения, закрытые переломы, ранения ног и перелом лицевой кости. Он находился в крайне тяжелом состоянии. Позже сообщили, что водитель умер в больнице.

