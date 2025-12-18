Бельбек под ударом: дроны СБУ поразили МиГ-31 и системы ПВО врага (фото)

Утрата такой техники ослабляет обороноспособность оккупантов

На временно оккупированном Крымском полуострове Служба безопасности Украины попала беспилотниками в аэродром Бельбек. Российская военная техника уничтожена на сотни миллионов долларов.

Как сообщили в ведомстве, дальнобойные дроны Центра спецопераций "Альфа" СБУ отработали по составам российских сил противовоздушной обороны. Поразили по меньшей мере пять позиций, среди которых самолет МиГ-31 с полным боекомплектом. Его ориентировочная стоимость в $30–50 млн в зависимости от комплектации и вооружения.

Среди поражённой техники МиГ-31

Также попали в два комплекса дальнего радиолокационного обнаружения "Небо-СВУ". Стоимость одного – примерно около $60-100 млн.

Комплекс дальнего радиолокационного обнаружения "Небо-СВУ" встретил дроны СБУ

Комплекс дальнего радиолокационного обнаружения "Небо-СВУ" в объективе

Остальные две единицы техники, ощутившие на себе встречу с дронами СБУ:

РЛС 92Н6, которая является составной частью зенитно-ракетного комплекса С-400 "Триумф". На внутреннем рынке она стоит около $30 млн., экспортная цена $60 млн.

Зенитно-ракетный комплекс "Панцирь-С2". Ориентировочная цена для внутреннего рынка составляет $12 млн, экспортная — $19 млн.

РЛС 92Н6

Зенитно-ракетный комплекс "Панцирь-С2"

В ведомстве подчеркивают: "СБУ продолжает эффективную работу по уничтожению систем ПВО в Крыму, которые прикрывают важные военные и логистические объекты оккупантов. Ликвидация составляющих этой эшелонированной системы существенно ослабляет оборону и военные способности врага на Крымском направлении".

