Бельбек под ударом: дроны СБУ поразили МиГ-31 и системы ПВО врага (фото)
Утрата такой техники ослабляет обороноспособность оккупантов
На временно оккупированном Крымском полуострове Служба безопасности Украины попала беспилотниками в аэродром Бельбек. Российская военная техника уничтожена на сотни миллионов долларов.
Как сообщили в ведомстве, дальнобойные дроны Центра спецопераций "Альфа" СБУ отработали по составам российских сил противовоздушной обороны. Поразили по меньшей мере пять позиций, среди которых самолет МиГ-31 с полным боекомплектом. Его ориентировочная стоимость в $30–50 млн в зависимости от комплектации и вооружения.
Также попали в два комплекса дальнего радиолокационного обнаружения "Небо-СВУ". Стоимость одного – примерно около $60-100 млн.
Остальные две единицы техники, ощутившие на себе встречу с дронами СБУ:
- РЛС 92Н6, которая является составной частью зенитно-ракетного комплекса С-400 "Триумф". На внутреннем рынке она стоит около $30 млн., экспортная цена $60 млн.
- Зенитно-ракетный комплекс "Панцирь-С2". Ориентировочная цена для внутреннего рынка составляет $12 млн, экспортная — $19 млн.
В ведомстве подчеркивают: "СБУ продолжает эффективную работу по уничтожению систем ПВО в Крыму, которые прикрывают важные военные и логистические объекты оккупантов. Ликвидация составляющих этой эшелонированной системы существенно ослабляет оборону и военные способности врага на Крымском направлении".
