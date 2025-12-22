Мінус російський генерал. Хто був у машині, яка вибухнула у Москві (фото)

Вибухова хвиля зачепила й інші машини

У понеділок, 22 грудня, у Москві зранку вибухнула автівка, в якій міг бути російський генерал-майор Фаніл Сарваров. Відомо, що 56-річний водій помер.

Що треба знати:

Однією з причин вибуху медіа називають саморобний вибуховий пристрій (СВП)

Офіційно особу водія не називають, але ймовірніше йдеться саме про генерал-майора РФ Сарварова

Стан постраждалого оцінювали як вкрай важкий

UPD: За даними медіа, Сарваров помер у лікарні. Потужність СВУ, що спричинила вибух автомобіля в Москві, склала близько 300 грамів у тротиловому еквіваленті. Вибух чули мешканці будинків, розташованих за два квартали від місця події.

Як повідомляють росЗМІ, вибух пролунав близько 7:00, коли авто почало рух. Сила ударної хвилі зачепила й сусідні машини, пошкоджено щонайменше 7 автомобілів.

Як виглядає авто, яке вибухнуло

На місце вибуху приїхали рятувальники

Відомо, що близько 6:55 у Москві по вулиці Ясенєвій вибухнув автомобіль. За кермом нібито був російський генерал-майор Фаніл Сарваров — учасник Чеченської, Сирійської та Української кампаній РФ. Він обіймає посаду начальника управління оперативної підготовки ЗС РФ.

Місце вибуху у Москві

За даними росмедіа, причина вибуху — саморобний вибуховий пристій, який було закладено під днище Kia Sorento. За кілька хвилин від початку руху машина вибухнула, навіть не виїхавши з двору багатоповерхівок. Як видно на фото, авто отримало значні пошкодження, найбільше постраждав передній бампер.

Фаніл Сарваров

Офіційно інформацію, що було поранено російського генерал-майора Сарварова, не підтверджували. Але росЗМІ пишуть, що у 56-річного потерпілого множинні осколкові поранення, закриті переломи, поранення ніг та перелом лицьової кістки. Він помер у лікарні.

Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про знищений СБУ прямо в порту РФ підводний човен "Варшав’янка".