Комплекс Наполеона: как Путин делает себя выше с помощью обуви на каблуках (фото)

Низкий рост Путина породил в нем так называемый комплекс Наполеона

Владимир Путин — президент России, который развязал масштабную кровопролитную войну в Украине. Многие эксперты сходятся во мнении, что агрессивная политика Путина связана в том числе и с его комплексами, в частности, комплексом Наполеона. А сам диктатор делает все возможное, чтобы казаться более высоким.

"Телеграф" решил выяснить, что известно о комплексах Путина, связанных с его низким ростом, и что он делает для того, чтобы казаться выше.

Путин и комплекс Наполеона

В психологии есть такое понятие, как комплекс Наполеона — это набор психологических особенностей, который приписывается людям небольшого роста. Характеризуется чрезмерно агрессивной манерой поведения, что предположительно является компенсацией недостатка роста.

Отметим, что рост Путина по разным данным в сети значится разным. Одни источники утверждают, что его рост составляет 157,5 см, другие говорят, что 162 или 168. Тем не менее, на фотографиях независимых репортеров с официальных встреч, Путин выглядит сильно ниже своих коллег-президентов из разных стран. В то время, как пропагандистские СМИ подают откорректированные фото, где президент РФ выглядит одного роста с другими.

Однако, эксперты сходятся во мнении, что Путин несомненно комплексует из-за своего роста и делает все возможное, чтобы компенсировать это другими своими качествами, например агрессией и жестокостью.

Путин и пынеходы — что об этом известно

Украинцы точно слышали, что Путина насмешливо называют пыней. Однако мало кто знает, что у этого прозвища есть свое происхождение, а именно — пынеходы. Это название специальной лифт-обуви, которая позволяет существенно визуально увеличить рост человека, а также скорректировать длину ног. Главная фишка этой обуви в том, что в ней есть скрытый подъем внутри колодки — каблук, который вставленный между подошвой и специальной стелькой.

Примечательно, что пынеходы позволяют добавить от 9 до 15 сантиметров к росту. Известно, что в такой обуви нужно ходить буквально на носочках – это и объясняет странную походку российского Путина. Также доказательством того, что российский президент носит специальную обувь для повышения роста, служат десятки видео в сети, на которых это можно заметить даже невооруженным взглядом.

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