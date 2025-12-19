Курьезы, позор и абсурд. Путин подвел итоги года и снова стал посмешищем (фото, видео)

Некоторые вопросы вгоняли в ступор Путина в ступор

В Гостином дворе в Москве 19 декабря российский глава Владимир Путин подводит итоги года в совмещенном формате прямой линии, где ему могут задавать вопросы. Не обошлось без курьезов и, ожидаемо, абсурдных заявлений звезды этого мероприятия.

Что нужно знать:

Сцена в зале напоминала гроб, а присутствующие нарядились, будто на похороны

Путин назвал Владимира Зеленского "талантливым артистом", но сам же и опозорился

В прямом эфире появлялись неудобные вопросы, называвшие мероприятие "цирком"

В этом материале "Телеграф" собрал все главные смешные моменты, а также до безумия нелепые заявления Путина. К слову, народ не слишком то и поддержал мероприятие, задавая вопросы, которые ставили в ступор самого Путина.

Сцена в виде гроба и женщины в кокошниках

Еще до того, как Путин стал вещать свои бредни на российскую аудиторию, в сети обратили внимание на смешную деталь — сцена в помещении сделана буквально в виде гроба. А участники и обслуживающий персонал преимущественно одеты в чёрную одежду.

Таким образом, происходящее в Гостином дворе больше напоминает не итоговое политическим шоу, а траурную церемонию

Нельзя и не упомянуть забавные образы некоторых участниц — на их головах были кокошники.

Итоги года в Москве

"Он же артист"

Путин прокомментировал визит президента Украины Владимира Зеленского в Купянск. При этом он заявил, что глава государства "талантливый артист".

"Он же артист и артист талантливый. Я говорю без всякой иронии. Мы знаем это по его фильмам еще в прежние времена. Здесь ничего необычного нет. Говорят, он сейчас немного по-другому выглядит. Но дело не в этом. Стелла находится от самого города на расстоянии километра где-то. Ну чего стоять на пороге то? Заходи в дом. Если уж Купянск под их контролем", — заявил Путин.

Иронично, но в своей речи он заявил, что Купянск якобы находится под контролем российских военных. Интересно, что, очевидно, ему не сообщили, что ситуация противоположная, ведь в городе действительно напряженная ситуация и несмотря на это туда недавно даже приезжал украинский президент Владимир Зеленский.

Кроме того, на картах DeepState видно, что Купянск не находится под оккупацией врага.

Купянск на карте

"Мы хотим мира и добить эту гадину"

В ходе выступления российский глава делает акцент на том, что РФ якобы готова добиваться мира и не хочет войн в следующем году:

"Нам тоже очень хотелось бы, чтобы в следующем году мы жили в условиях мира и без всяких военных конфликтов".

Но в то же самое время Путин придумывает и целое сочинение о "бандеровцах", которые якобы творили зверства. Из его уст вылетело следующее:

"Мы когда посмотрели, что они творили с гражданским населением — у нас просто руки чешутся и мы готовы идти дальше и добивать эту гадину".

Стоит добавить, что подобного рода сказки Путину якобы донес один из военных. Вот только проблема в том, что говорить на большую аудиторию он стесняется, потому рассказал это только лично Путину, а уже кремлевский глава рассказал всем.

"Там и бабушек расстреливали и коптерами убивали", — озвучил свою выдумку Путин.

Курьезные сообщения в прямом эфире

На встрече задавать вопросы могли как и зрители, так и журналисты через сайт программы moskva-putinu.ru. Их выводили на большой экран.

Однако не все россияне задавали только те вопросы, которые желал слушать Путин.

Так, например, его спросили, почему люди в России живут хуже папуасов, о том, зачем он врет о захвате Купянска, а саму "прямую линию" и вовсе назвали цирком.

"Почему простой народ живет хуже папуасов?"

"Где душа Сталина — в раю или аду?"

"Не прямая линия, а цирк"

"В Купянске ВСУшники е**т вас и в хвост и в гриву. А вы говорите, что город весь наш. Зачем врете?"

Вопросы Путину

Мирные переговоры

Что интересно, свою речь Путин буквально начал с разговоров об Украине. И хотя его спросили о мирных переговорах, он стал вещать о Майдане.

Секретное оружие

Путин якобы в шутку назвал межзвездную комету 3I/ATLAS российским секретным оружием. Однако потом быстро поправил это и заявил, что угрозы нет:

"Луна от нас находится на расстоянии 400 тыс км. А объект, о котором вы говорите, находится на расстоянии сотен миллионов километров. Пошлем его к Юпитеру и в начале следующего года комета покинет солнечную систему".

Новые "спецоперации"

Еще один забавный момент заключался в заявлении Путина о новых спецоперациях. Он "успокоил", что якобы не намерен проводить новые спецоперации, если к России будут относиться с уважением и не будут "надувать".

Неоднократно говорилось и о том, что Путин может попытаться напасть на Европу. Но сам он заявил, что это якобы "чушь".

"Это западные политические деятели создали текущую ситуацию, они нагнетают обстановку. Ну что, мы собираемся нападать на Европу, что ли? Ну что за чушь! Делается это из-за внутриполитических соображений и для того, чтобы создать образ врага. В Европе создают образ врага из России, чтобы прикрыть ошибки, которые системно совершаются западными политиками. Если вы не будете нас надувать, как надули с расширением НАТО на Восток", — высказался Путин.

Дерзость в сторону Рютте

Успел высказаться Путин и в сторону генерального секретаря НАТО Марка Рютте. При этом его заявление прозвучало довольно дерзко:

"Рютте умный человек, я знаю, умный, системный, эффективный премьер-министр был… но что он несет? Мне так хочется спросить: "слушай, чего ты говоришь про войну с Россией? Готовиться нужно к войне с Россией?" Они готовятся к войне с Россией. Ну читать то умеешь? Почитай новую стратегию нацбезопасности США", — высказался Путин.

Кроме того он заявил, что якобы "не Россия воюет с Западом, а Запад с Россией".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что генерал Николай Маломуж объяснил, как нанести суперудар по Путину.