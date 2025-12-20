Россия потеряла в Крыму два Су-27: чем известны эти самолеты и на что они способны (фото)

Су-27 остаются одними из ключевых истребителей в российской авиации

На аэродроме Бельбек в оккупированном Крыму СБУ поразила два российских самолета. Один из них находился на рулежной дорожке с полным боекомплектом и был готов к боевому вылету. "Он уничтожен", — резюмируют в службе.

По данным СБУ, приблизительная стоимость самолетов – около 70 млн долларов США. Повреждение есть также и у диспетчерской башни, что создаст неудобства для организации полетов на аэродроме.

Уничтоженный Су-27 на аэродроме Бельбек

Что за самолеты Су-27

Су-27 – советский тяжелый многоцелевой всепогодный истребитель 4 поколения, созданный для завоевания превосходства в воздухе. В общей сложности есть более 25 модификаций, в том числе и украинские модернизированные версии, до сих пор остается одним из самых мощных истребителей своего класса.

Характеристики Су-27:

максимальная скорость – до 2 500 км/ч

дальность полета — до 3 530 км

вооружение — автоматическая пушка 30 мм и 10 подвесных точек (ракеты "воздух-воздух", "воздух-земля", авиационные бомбы ФАБ-250/500, противокорабельные ракеты).

Среди особенностей самолета чрезвычайно высокая маневровость, эффективная защита от радиоэлектронной борьбы и надежность в работе.

Характеристики Су-27. Инфографика "Телеграфа"

