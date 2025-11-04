Умер известный российский телеведущий. Он вел "Песню года", "Голубой огонек" и не только

Артиста не стало в возрасте 76 лет

Во вторник, 4 ноября, стало известно о смерти известного российского телеведущего Юрия Николаева. Зрители запомнили его благодаря программам "Утренняя почта", "Песня года" и "Голубой огонек".

О смерти артиста сообщил в своем Telegram-канале российский артист балета Николай Цискаридзе.

Юрий Николаев в молодости

Российскому телеведущему резко стало плохо, согласно информации СМИ, у него подскочила температура до 39,5 градуса. Врачи госпитализировали артиста и при обследовании также выяснили, что у него низкая сатурация.

Юрий Николаев ушел на небеса. Совсем недавно мы в эфире "Сегодня вечером" вместе отмечали профессиональный юбилей Человека, который зажег так много звезд. И вот только что пришло известие, что его не стал. Как горько! Давайте вместе вспомним. Светлая память Николай Цискаридзе

Юрий Николаев скончался на 77-м году жизни. На плохое самочувствие он жаловался последние несколько дней, но отказывался ехать в больницу. Согласно предварительной версии, российский ведущий умер из-за рецидива рака, который проявился новыми опухолями в легких. А в 2007 году он боролся с раком кишечника и после лечения смог войти в ремиссию.

Юрий Николаев умер на 77-м году жизни

Известно, что Юрий Николаев работал на телевиденьи с 1973 года. Ему удалось построить успешную карьеру ведущего развлекательных программ на российских федеральных каналах.

"Телеграф" писал ранее, что недавно умер российский актер украинского происхождения Роман Попов. 40-летний мужчина был смертельно болен раком.